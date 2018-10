Napoli | Ancelotti | “contrario ai playoff scudetto”

Napoli - Ancelotti : “vorrei cittadinanza del Sud” : ”Se potessi essere un testimonial di questa città ne sarei orgoglioso”. Carlo Ancelotti entra nel dettaglio del suo rapporto con Napoli e con il nuovo ambiente nel quale vive da pochi mesi. ”Io – dice – sono un uomo del Nord ma vorrei avere la cittadinanza del Sud. Quando parlo della realtà in cui mi trovo, dico solo quello che vedo: una città bellissima, solare. Nei cinque anni che ho trascorso ...

Napoli - Ancelotti : “Priorità assoluta alla partita di domani. Barella? Giocatore da Napoli” : “La pressione c’è, perché vogliamo migliorare e proseguire la striscia positiva. Continuare a crescere è quello che ci mette pressione“. Così Carlo Ancelotti alla vigilia della trasferta di Udine che segnerà la ripresa dopo la sosta. “La partita di domani è importante per ricominciare da dove avevamo lasciato: avevamo finito bene e dopo la sosta bisogna ricominciare alla stessa maniera. Daremo assoluta priorità alla ...

Napoli - Ancelotti annuncia : Insigne salterà l’Udinese a causa di un problema fisico : Carlo Ancelotti ha parlato alla vigilia dell’incontro del suo Napoli contro l’Udinese, Insigne sarà assente tra le fila dei partenopei “Le scelte di formazione saranno condizionate dalle sfide a Psg e Roma? No, assolutamente no. La gara di domani è importante per ricominciare come avevamo lasciato. Vogliamo vincere come avevamo finito, bene. Priorità a domani. Vi do dei vantaggi, ci sono degli indisponibili, sono Luperto, ...

Napoli - Ancelotti : “Ad Udine Insigne non ci sarà. Mertens è in ottime condizioni” : Alla vigilia di una gara che vorrà dire tanto per il Napoli, ha parlato in conferenza stampa Carlo Ancelotti. Il tecnico ha chiesto alla propria squadra di non sottovalutare la formazione di Velazquez: “E’ una squadra organizzata che sfrutta molto bene il contropiede. Prepareremo una strategia efficace, i friulani hanno giocatori pericolosi come Lasagna al quale […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Ad Udine Insigne non ci ...

Ancelotti pazzo di Napoli : 'Questa città è un paradiso. Qui sto da dio' : ... come tuto lo sport " ha spiegato durante la presentazione preso la libreria Feltrinelli di Napoli del libro "Demoni" di Alessandro Alciato " però lo sport bisogna metterlo nel posto giusto " ha ...

Buffon : 'Napoli? Con Ancelotti c'è una mentalità vincente' : Gianluigi Buffon , portiere del PSG che affronterà il Napoli in Champions mercoledì prossimo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport . E sugli azzurri si è così espresso: 'Il Napoli? Ancelotti è un grande allenatore che attraverso la tranquillità del lavoro quotidiano sa trasmettere una mentalità vincente, non ansiosa. Girone ...