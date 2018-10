Musica | arrivano i big al ' Geox' Padova

Rock in Roma Summer Fest : il 29 giugno arrivano i Take That all’Auditorium Parco della Musica : Roma – Il Rock in Roma Summer Fest annuncia il primo concerto della stagione estiva 2019. Il 29 giugno nella cavea dell’Auditorium Parco della Musica saliranno sul palco i Take That per eseguire dal vivo le loro amatissime hit e celebrare il 30° anniversario della loro carriera. I Take That hanno confermato l’uscita di Odissey, un greatest hits album che porta l’ascoltatore in un viaggio attraverso l’incredibile storia di una delle più ...