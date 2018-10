MPS | al via fusione per incorporazione di Perimetro Gestione Proprietà Immobiliari

MPS - via d'uscita per il Tesoro Con Poste la Banca del Popolo : Mps, spunta Poste Italiane. Anche se in queste settimane l’attenzione resta concentrata sulla manovra finanziaria, nell’esecutivo si è iniziato a discutere sul futuro della Banca senese. La prima mossa sarà probabilmente una rivisitazione della governance con qualche passaggio di consegne in consiglio di amministrazione. Segui su affaritaliani.it

Mauro Icardi ‘via da Milano’ : il bomber dell’Inter si trasferisce a Springfield… nei SiMPSon! [FOTO] : Mauro Icardi ha postato sul suo profilo social una simpatica foto che lo ritrae insieme alla sua famiglia, cagnolini compresi, in quel di Springfield con Homer Simpson! Mauro Icardi e Wanda Nara sono una delle coppie social più seguite del mondo dello sport. Nei profili Instagram di entarmbi si possono vedere spesso foto della coppia in vacanza, intenti a rilassarsi in posti da sogno e città esotiche. Ma chi avrebbe mai pensato di ...

Banca Monte dei Paschi : al via seconda edizione di Officina MPS : Roma, 2 ott., askanews, - Dopo il successo della prima edizione, che ha visto 230 start up coinvolte, Banca Monte dei Paschi di Siena prosegue il suo percorso di innovazione tecnologica e digitale e ...

NBA - Tristan ThoMPSon dimentica che LeBron è andato via : 'Cavs - siamo ancora i campioni a Est' : Il basket è un gioco di squadra. Un complesso e intricato mix di schemi e improvvisazione che porta cinque giocatori sul parquet a trovare linee di passaggio e a fare scelte per mettere in condizioni ...

Jessica SiMPSon incinta della terza figlia : l’annuncio della gravidanza via social : A quanto pare la cicogna visiterà ancora una volta Jessica Simpson e la sua famiglia: la cantante e attrice statunitense, oggi 38enne, è in attesa del terzo figlio che, in realtà, sarà una femminuccia. La bionda Jessica ha dato l’annuncio via Instagram: “Non potremmo essere più felici” le parole della Simpson che, dal 2014, è sposata con Eric Johnson e con lui ha avuto i suoi altri due figli. Secondo matrimonio per ...