MotoGP | Risultati prove libere GP Giappone 2018 | le classifiche e la graduatoria

LIVE MotoGP - GP Giappone 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Si corre sul circuito di Motegi, i piloti avranno a disposizione 45 minuti di tempo per trovare il giusto feeling con il tracciato e la migliore messa a punto sulle proprie moto in vista delle qualifiche e della gara. Dopo la combattuta prima sessione del mattino, i centauri si ributteranno in pista con l’obiettivo di ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : risultati e classifiche warm-up. Marquez davanti a tutti - Valentino Rossi lo insegue da vicino : Marc Marquez guida il gruppo della MotoGP al termine del warm-up del GP della Thailandia 2018, quindicesima prova del Mondiale della classe regina. Lo spagnolo ha confermato il grande feeling con la pista asiatica, in sella alla propria Honda, siglando il crono di 1’30″863, inanellando una serie di giri molto veloci sul passo dell’1’31” molto basso e gestendo sapientemente il degrado delle gomme. Con una coppia di ...

MotoGP Thailandia 2018 - Dovizioso domina le libere 2. Risultati e tempi : Paura per Jorge Lorenzo caduto alla curva 3 del circuito. La moto è andata in frantumi Motogp, Lorenzo, spaventosa caduta nelle libere. Ducati in pezzi Motogp Thailandia 2018, orari tv, diretta Sky e ...

LIVE MotoGP - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Thailandia 2018. Sull’inedito circuito di Buriram i centauri della classe regina si cimenteranno per la seconda sessione della prima giornata, forse la più interessante. Osservati speciali saranno come al solito Marc Marquez e la coppia Ducati. Lo spagnolo della Honda, leader del campionato, si proietta al quindicesimo round stagionale con la voglia di replicare ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : risultati e classifica warm up. Iannone il migliore - Dovizioso secondo e convincente. Caduta per Marquez - Valentino Rossi in ripresa? : E’ stato Andrea Iannone (Suzuki) il migliore del warm up del GP d’Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il pilota di Vasto, sfruttando due soft nuove, ha ottenuto il crono di 1’47″888, rendendosi protagonista anche di una scivolata in chiusura del turno, alla curva-2, fortunatamente senza conseguenze per lui. Alle spalle di Iannone due dei grandi favoriti per la gara odierna. Andrea Dovizioso ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marc Marquez si conferma in vetta - Valentino Rossi (18°) cade ed è fuori dalla Q2 : Marc Marquez si conferma in vetta alla classifica combinata dei tempi, qualificante per la Q1 e la Q2 delle qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico, su uno dei tracciati che preferisce maggiormente, ha lavorato in questo turno prettamente in chiave gara, con gomme usate, esibendo un passo degno di nota. Una Honda performante anche per quanto fatto vedere dalla LCR di Cal Crutchlow ...

LIVE MotoGP - GP San Marino Misano 2018 in DIRETTA : prove libere 1. Risultati e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime prove libere del Gran Premio di San Marino 2018, tredicesima tappa del Mondiale di MotoGP. Il circus si sposta sulla pista di Misano dopo il complicato weekend britannico culminato con la cancellazione della gara della domenica a causa dei problemi di drenaggio dell’asfalto, che ha reso impraticabile lo storico tracciato di Silverstone. Marc Marquez si presenta così a Misano da leader ...

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : risultati e classifica warm-up. Maverick Vinales vola sull’asciutto - Dovizioso secondo davanti a Marquez. Valentino Rossi decimo : E’ uno straordinario Maverick Vinales (Yamaha) quello del warm-up del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato di Silverstone (Gran Bretagna), in un turno anticipato per le condizioni dell’asfalto e il pericolo pioggia che ha costretto anche gli organizzatori ad anticipare l’inizio della gare alle ore 12.30 italiane, l’iberico si è espresso su livelli eccezionali su pista asciutta. ...

LIVE MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : qualifiche in DIRETTA. Aggiornamenti e risultati in tempo reale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, dodicesima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Sul tracciato del Northamptonshire il Circus delle due ruote vuol regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito e ai tifosi davanti alla tv. Nella classe MotoGP Marc Marquez si presenta con i crismi del dominatore. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, arriva all’appuntamento britannico con ...