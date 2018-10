MotoGP Motegi Dovizioso | Ottimo inizio | qui la Ducati va subito forte

MotoGP – Valentino Rossi tra prove e iniziative speciali - il Dottore di rosa vestito a Motegi : “oggi non abbiamo capito molto” : Valentino Rossi e la prima giornata di prove a Motegi: le parole del Dottore dopo le Fp2 del Gp del Giappone E’ terminata a Motegi la prima giornata di prove libere del Gp del Giappone. Al mattino Valentino Rossi ha chiuso la sua sessione al nono posto mentre nel pomeriggio, in condizioni complicate, tra asciutto e bagnato, ha girato per effettuare qualche prova sul setting della sua M1, chiudendo la sessione fuori dalla top ...

MotoGP – Dal forfait di Motegi al dubbio per l’Australia - Jorge Lorenzo triste e preoccupato : “è difficile” : Jorge Lorenzo costretto al forfait a Motegi: le motivazioni che costringono il maiorchino a rinunciare anche al Gp del Giappone Niente da fare per Jorge Lorenzo a Motegi: il maiorchino della Ducati è salito in sella alla sua DesmoseidiciGp, nelle Fp1 del Gp del Giappone, per capire se fosse stato in grado di disputare il weekend di gara giapponese dopo l’infortunio di due settimane fa a Buriram. Dopo soli due giri Lorenzo ha capito ...

MotoGP - Errore in casa Pramac - l'ammissione di Petrucci a Motegi : 'pensavamo di tagliare un po' di strada - invece...' : Danilo Petrucci e la strada sbagliata presa a Motegi: le parole del ternano del team Pramac dopo la prima giornata di prove del Gp del Giappone Sessione di prove libere parzialmente bagnata, nel ...

Dopo meno di due giri nelle Libere 1 a Motegi, Lorenzo si arrende: il polso lesionato in Thailandia fa troppo male e non correrà la gara. La Ducati avrà solo Dovizioso, quindi, con Pirro probabile sostituto dello spagnolo in Australia la prossima settimana.

MotoGP – Errore in casa Pramac - l’ammissione di Petrucci a Motegi : “pensavamo di tagliare un po’ di strada - invece…” : Danilo Petrucci e la strada sbagliata presa a Motegi: le parole del ternano del team Pramac dopo la prima giornata di prove del Gp del Giappone Sessione di prove libere parzialmente bagnata, nel pomeriggio di Motegi. Le Fp2 del Gp del Giappone non hanno regalato lo spettacolo desiderato dai tifosi giapponesi nelle tribune del Twin Ring di Motegi poichè alcuni piloti, come Marquez e Dovizioso, hanno preferito non girare in pista in ...

MotoGP Lorenzo deve arrendersi al dolore : salta pure il GP di Motegi : Neanche due giri e poi la resa. Jorge Lorenzo non correrà neanche il GP del Giappone, dopo avere saltato due settimane fa quello della Thailandia in seguito al brutto incidente nelle seconde libere ...

MotoGP – Dovizioso mette le cose in chiaro a Motegi : “Marquez? Non siamo amici - ma…” : Andrea Dovizioso sempre sincero e trasparente: le parole del forlivese della Ducati sul rapporto con Marc Marquez E’ finalmente iniziato il weekend del Gp del Giappone: i piloti sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere al termine delle quali sono stati Dovizioso e Pedrosa i più veloci. Fp2 caratterizzate dalla pioggia e dalla pista bagnata: condizioni che hanno costretto alcuni big, come Dovizioso e Marquez, a ...

MotoGP - GP Giappone. Marc Marquez - nuovo casco in stile manga a Motegi : Il GP del Giappone è un appuntamento speciale per Marquez. Non solo perché si corre a Motegi, sul circuito di casa della Honda. Ma anche perché lo spagnolo si gioca il primo match point per diventare ...

MotoGP – Terminate le FP2 a Motegi : sessione condizionata dalla pioggia - Pedrosa davanti a tutti [FOTO] : La pioggia condiziona notevolmente la seconda sessione di prove libere del Gp del Giappone, in testa chiude Daniel Pedrosa davanti a Redding e Petrucci Una seconda sessione di prove libere davvero anomala quella andata in scena a Motegi, la pioggia condiziona i lavori in pista riducendo drasticamente i giri dei piloti. In testa chiude Daniel Pedrosa, che fa segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi. Un ottimo 1:48.136 ...

Diretta MotoGP/ Streaming video SKY prove libere FP2 live : cronaca e tempi (GP Giappone 2018 Motegi) : Diretta MotoGp prove libere FP1 e FP2 live GP Giappone 2018 Motegi: cronaca e tempi delle prime due sessioni in terra nipponica (oggi venerdì 19 ottobre)(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 01:15:00 GMT)

MotoGP Motegi - Pedrosa : 'Il calore dei fans è una marcia in più' : Annunciato il suo ritiro a fine stagione, per Dani Pedrosa quella del weekend sarà l'ultima gara in Giappone. Insieme a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa è uno dei piloti più vincenti al ...

MotoGP : Marquez diventa un Samurai a Motegi : La livrea prescelta dal sei volte campione del mondo rappresenta l'equilibrio tra il bene e il male , Ying-Yang, - su un lato un Samurai con i colori bianco, giallo e blu , mentre l'altra metà del ...

MotoGP Giappone - Rossi : «Motegi mi piace - sono ottimista» : MOTEGI - 'Di solito Motegi è una buona pista per me, mi piace' . Così Valentino Rossi nella conferenza stampa dei piloti che apre di fatto il lungo week-end della MotoGp al Gp del Giappone. 'Spero che ...

MotoGP Motegi Marquez : "Ho il primo match point - ma questo Dovi va forte.." : Seduti accanto e pronti all'ennesima sfida: Marquez e Dovizioso affrontano la conferenza stampa del GP del Giappone, sulla pista di Motegi, che potrebbe incoronare lo spagnolo per la settima volta. ...