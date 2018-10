MotoGP Lorenzo deve arrendersi al dolore | salta pure il GP di Motegi

MotoGP - Jorge Lorenzo partecipa al Gp del Giappone? Ecco la sua decisione dopo le FP1 [FOTO] : La Ducati ha fatto sapere tramite un tweet che Lorenzo non correrà il Gp del Giappone, troppo il dolore avvertito dallo spagnolo durante le FP1 Jorge Lorenzo non parteciperà al Gp del Giappone, è questa la decisione dello spagnolo dopo il tentativo effettuato nel corso della prima sessione di prove libere. Solo due giri per lo spagnolo nelle FP1, quanto basta per avvertire un lancinante dolore al radio sinistro, fratturato dopo la caduta ...

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Voglio correre - venerdì dovrò capire le mie sensazioni sulla moto” : Jorge Lorenzo ha parlato alla vigilia del GP del Giappone del Motomondiale e, come riportato dall’ANSA, ha affermato di voler correre sul circuito nipponico. A Motegi infatti l’iberico ha vinto in tre occasioni e, dopo aver saltato per infortunio il GP della Thailandia, ora vuole rifarsi. Il pilota infatti ha spiegato: “Sono già passati alcuni giorni da quando ho lasciato Buriram senza poter gareggiare e, anche se ora mi sento ...

MotoGP - le rivelazioni di Max Biaggi : “Lorenzo volò in Italia per venire a trovarmi dopo l’incidente. Valentino Rossi? Dico che…” : Presente al Festival dello Sport di Trento, l’ex pilota Italiano ha ripercorso la sua carriera parlando anche di Jorge Lorenzo e Valentino Rossi Dall’inizio della sua carriera fino al secondo titolo in Superbike, Max Biaggi ha sfruttato il Festival dello Sport di Trento per rispolverare tutti i suoi ricordi. La prima volta di Vallelunga utile a scoprire le due ruote e il pianto di Magny Cours, dove il Corsaro decise di ...

MotoGP – Jorge Lorenzo senza peli sulla lingua : “Valentino Rossi ha sbagliato! Vinales debole? Ecco cosa penso” : Le parole di Jorge Lorenzo riguardo le problematiche Yamaha: il maiorchino prende le difese di Maverick Vinales e punta il dito contro il team e Valentino Rossi Sta per iniziare una nuova settimana appassionante di motori: a partire da giovedì, infatti, tutti gli amanti delle due e delle quattro ruote, saranno impegnatissimi a seguire i propri idoli, partendo dalle conferenze stampa, fino alle gare della domenica. F1 e MotoGp tornano ...

MotoGP - Pirro senza mezzi termini : “Dall’Igna è come la Madonna. Lorenzo? Spero fatichi…” : Il pilota della Ducati ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento, soffermandosi sull’arrivo di Dall’Igna e sull’addio di Lorenzo La crescita esponenziale della Ducati è coincisa con l’arrivo di Gigi Dall’Igna, un concetto espresso senza mezzi termini da Michele Pirro in occasione del Festival dello Sport di Trento. Alessandro La Rocca/LaPresse Il pilota italiano, protagonista quest’anno di ...

MotoGP – Pazza idea in casa Honda : con Lorenzo in arrivo anche un ‘amico’ collaudatore? : Clamorosi rumors nel paddock della MotoGp: con Lorenzo in Honda potrebbe arrivare anche Casey Stoner Una settimana di pausa, per i piloti della MotoGp, prima di tornare in sella alle loro moto per il trittico asiatico. I campioni delle due ruote si godono un po’ di meritato relax dopo l’appassionante sfida di domenica scorsa in Thailandia. Giornate impegnative ed importanti per Jorge Lorenzo che, dopo la caduta nelle Fp2 a ...

MotoGP – Dal calcio di Rossi all’incidente con Jorge - il padre di Lorenzo furioso : “Marquez fa quello che cazzo vuole” : Chicho Lorenzo ha attaccato duramente Marc Marquez, accusandolo di compiere volontariamente gesti sconsiderati in pista Jorge Lorenzo pare abbia messo una pietra sopra all’incidente avvenuto al via ad Aragon, quando una manovra di Marquez costrinse lo spagnolo a finire a terra procurandosi una frattura al piede. Una situazione che aveva mandato su tutte le furie il ducatista, calmatosi leggermente dopo la telefonata ricevuta dal ...