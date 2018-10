MotoGp – Errore in casa Pramac - l’ammissione di Petrucci a Motegi : “pensavamo di tagliare un po’ di strada - invece…” : Danilo Petrucci e la strada sbagliata presa a Motegi: le parole del ternano del team Pramac dopo la prima giornata di prove del Gp del Giappone Sessione di prove libere parzialmente bagnata, nel pomeriggio di Motegi. Le Fp2 del Gp del Giappone non hanno regalato lo spettacolo desiderato dai tifosi giapponesi nelle tribune del Twin Ring di Motegi poichè alcuni piloti, come Marquez e Dovizioso, hanno preferito non girare in pista in ...

MotoGp - Ezpeleta non abbandona Romano Fenati : “ha fatto un grosso errore - ma spero che torni a correre” : L’ad della Dorna ha espresso il proprio punto di vista sulla situazione di Fenati, auspicando che torni a correre alla fine della squalifica Non tutti si scagliano contro Romano Fenati, protagonista di un brutto gesto nel corso della gara di Moto2 a Misano. Il pilota marchigiano è stato squalificato per aver premuto il freno a Stefano Manzi in pieno rettilineo, rischiando di farlo cadere a oltre 200 km/h. LaPresse/Alessandro La ...

MotoGp – Iannone - l’errore di Marquez e le qualifiche in stile Moto3 : “siamo tutti abbastanza intelligenti” : Andrea Iannone sempre sincero e diretto: le parole del campione di Vasto dopo il quinto posto nelle qualifiche del Gp di Aragon Positiva seconda fila per Andrea Iannone al Gp di Aragon: il campione di Vasto ha chiuso le qualifiche della gara spagnola al quinto posto, alle spalle di Crutchlow e davanti a Dani Pedrosa. Il pilota Suzuki si è detto soddisfatto del suo weekend ad Aragon, ma adesso bisogna fare attenzione alla domenica di gara e ...

MotoGp – Si conclude l’avventura di Ponsson - ma l’Avintia Racing commette lo stesso errore : ecco il sostituto : Già finita l’avventura di Ponsson in MotoGP, l’Avintia Racing punta sull’esordio di un altro giovane: Jordi Torres prenderà il posto del francese Il terribile infortunio rimediato nell’incidente delle FP4 a Silverstone, costringerà Tito Rabat a stare fuori per qualche settimana. Al suo posto l’Avintia Racing ha scelto di lanciare nella mischia il giovane Cristophe Ponsson, pilota classe 95 che non aveva mai ...

MotoGp – Valentino Rossi per nulla insoddisfatto dopo le qualifiche di San Marino : “ho fatto qualche errore ma…” : Le parole di Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di San Marino, nelle quali si è aggiudicato la settima casella in griglia di partenza per la gara di domani a Misano Pole position con record per Jorge Lorenzo a Misano: le qualifiche del Gp di San Marino hanno regalato tanto spettacolo, con la caduta di Marquez sul finale, che lo ha costretto a correre come se stesse disputando la finale mondiale dei 100 metri contro Usain ...

MotoGp – Dai fischi alla pace con Valentino Rossi - Marquez sincero : “ho fatto un errore” : Marc Marquez, la pressione e la pace con Valentino Rossi: il leader della classifica piloti di MotoGp a cuore aperto E’ tutto pronto per il 13° appuntamento della stagione 2018 di MotoGp. Dopo la cancellazione della gara di Silverstone per la mancanza delle condizioni di sicurezza in pista, i piloti adesso si sfideranno sul circuito di Misano per il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. AFP/LaPresse In vista ...

MotoGp – Gp di Silverstone cancellato : Capirossi ci ripensa? “Si! C’è stato un errore” : Loris Capirossi torna sulla decisione di ieri di cancellare il Gp di Silverstone: le parole del rappresentante Dorna dopo la caotica domenica in Gran Bretagna-- “Ero in pista per una ispezione per capire le condizioni della pista, sono stato chiamato per andare in Irta (l’International Road Racing Teams Association ndr), ma non sapevo se fossero stati convocati i piloti. Uno con l’altro si sono sentiti e hanno creato questa ...