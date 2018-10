MotoGp Ducati | Dovizioso | «In qualifica tutto è possibile»

MotoGp - GP del Giappone 2018 - Dovizioso : 'Insieme a Marquez in Ducati? Sarebbe bello' : Dovizioso apre a Marquez, nel weekend in cui lo spagnolo della Honda può chiudere la battaglia per il titolo: "Tra 2 anni, alla scadenza del suo contratto, in tanti cercheranno di ingaggiare Marquez e ...

MotoGp – Allarme in casa Ducati - le parole di Jorge Lorenzo in Giappone non sono rassicuranti : Jorge Lorenzo lancia l’Allarme a Motegi: le parole del maiorchino della Ducati alla vigilia del Gp del Giappone non sono per nulla rassicuranti Il weekend di gara del Gp del Giappone è finalmente iniziato: al via ufficialmente il trittico asiatico col primo giovedì dedicato alla stampa e ai fan. I piloti sono già sul circuito di Motegi, dove domenica si disputerà la gara che potrebbe regalare a Marc Marquez il suo quinto titolo ...

MotoGp – I segreti della biomedica e il futuro di Marquez in Ducati - Dovizioso sincero : “non sarebbe intelligente da parte loro” : Andrea Dovizioso sempre sincero e senza peli sulla lingua: dagli studi biomedici dai quali creare gli allenamenti appositi al futuro di Marquez in Ducati Andrea Dovizioso è arrivato a Motegi carico e motivato con l’intenzione di voler rimandare a tutti i costi la festa di Marquez, che in Giappone, davanti ai tifosi di casa del suo team, si gioca il primo match point e potrebbe mettere le mani sul titolo mondiale a tre giornate dal ...

MotoGp - GP Giappone 2018 : Ducati davanti tecnicamente alla Honda. Ma è Marc Marquez a fare la differenza… : Motegi, in Giappone, sarà il palcoscenico su quale si esibiranno i primattori delle due ruote di questo Mondiale 2018 di MotoGP. I centauri più forti del Pianeta saranno al via del quartultimo round per regalare spettacolo in un weekend che è quello di casa per la Honda. Sull’asfalto nipponico Marc Marquez ha la concreta possibilità di chiudere i giochi e portarsi a casa il settimo titolo iridato in carriera. Un obiettivo incredibile per ...

MotoGp – Marquez non si monta la testa in vista di Motegi : “ecco dove dobbiamo migliorare se vogliamo lottare con Ducati” : Le parole di Marc Marquez alla viglia del Gp del Giappone, che potrebbe regalargli il titolo Mondiale a tre gare dal termine della stagione Sta per iniziare il weekend del Gp del Giappone di MotoGp, il primo appuntamento del trittico asiatico, che potrebbe regalare a Marc Marquez il suo quinto titolo Mondiale a tre gare dal termine della stagione 2018. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Honda, però, non si vuole montare la testa e, consapevole ...

MotoGp – La Ducati fa lo ‘sgambetto’ alla Honda - Dall’Igna sincero : “vogliamo che Marquez vinca più tardi possibile” : Gigi Dall’Igna parla al Festival dello Sport della stagione di MotoGp che sta per concludersi e di quella che verrà, il direttore generale della Ducati pronto a battersi alla conquista del Mondiale 2019 Il Festival dello Sport ha accolto ieri tante personalità sportive di spicco. Tra queste c’era anche Gigi Dall’Igna, accompagnato da Michele Pirro. I due rappresentati della Ducati Corse hanno presenziato all’evento ...

MotoGp - La Ducati senza di lui e Marquez come compagno di box - Lorenzo si proietta nel futuro : 'Marc vorrà dimostrare di non avere punti ... : Il problema è che alcune persone pensavano che sarei stato campione del mondo nel mio primo anno in Ducati. Poi davanti c'era Marquez, che erano già cinque anni che correva con la Honda'. AFP/...

MotoGp – La Ducati senza di lui e Marquez come compagno di box - Lorenzo si proietta nel futuro : “Marc vorrà dimostrare di non avere punti deboli” : Jorge Lorenzo parla della sua stagione in Ducati e del suo futuro in Honda, il pilota spagnolo commenta le mosse del suo prossimo compagno di box Marc Marquez Jorge Lorenzo dopo essere incappato in un brutto incidente al via della gara di Aragon, che l’ha costretto al ritiro ed all’ingessatura dell’alluce del piede destro, non ha potuto disputare neanche il Gp di Thailandia. A Buriram ‘fatale’ al pilota ...

MotoGp - Gp Thailandia Gara : Dall'Igna - Ducati - - 'Phillip Island esame importante' [Video] : Al termine della Gara, Gigi Dall'Igna , General Manager di Ducati, , intervistato da Sky Sport MotoGP ha parlato proprio di questo, sostenendo che la Gara in Australia sarà un importante esame. Lo ...

MotoGp – Marc e Dovi come Red e Toby nemiciamici : anche lo staff Ducati va oltre la rivalità [VIDEO] : Marc Marquez e Andrea Dovizioso protagonisti anche al parco chiuso: calorosi abbracci e simpatici spintoni per i due ‘nemiciamici’ Un Gp della Thailandia con un finale al cardiopalma: Marquez e Dovizioso hanno regalato uno spettacolo incredibile con uno dei loro favolosi duelli. Al termine di una lotta fatta di sorpassi e controsorpassi, è stato lo spagnolo della Honda, questa volta, ad avere la meglio sul suo rivale della ...

MotoGp – Jorge Lorenzo mai così… ‘dolce’ : i tweet del ducatista per Marquez - Dovizioso e i piloti Yamaha [FOTO] : Jorge Lorenzo si congratula con i migliori del Gp della Thailandia: i tweet del maiorchino della Ducati, costretto al forfait a causa di un infortunio Un Gp della Thailandia sopra ogni aspettativa: su un circuito poco conosciuto dai piloti della MotoGp, i campioni delle due ruote sono riusciti a regalare spettacolo puro con un duello al cardiopalma, sul finale della gara, tra Dovizioso e Marquez, al termine del quale è stato lo spagnolo ...

MotoGp – Lorenzo out a Buriram : il post social del ducatista dopo il forfait al Gp della Thailandia : Jorge Lorenzo tra motivazioni e ringraziamenti: il post del maiorchino dopo la decisione di non correre in Thailandia Jorge Lorenzo ha deciso di non gareggiare al Gp della Thailandia a causa delle conseguenze riportate nella caduta di ieri nelle Fp2 sul circuito di Buriram. Una decisione difficile da prendere ma intelligente: il maiorchino infatti guarda al futuro, consapevole che non vale la pena rischiare di farsi ulteriormente male per ...

MotoGp – Jorge Lorenzo non corre in Thailandia - le parole del ducatista : “ecco come sto” : Le parole di Jorge Lorenzo dopo la decisione di non gareggiare al Gp della Thailandia: il maiorchino della Ducati ancora dolorante dopo la terribile caduta di ieri Jorge Lorenzo ha deciso di non correre il Gp della Thailandia. Il maiorchino della Ducati, dopo la terribile caduta di ieri sul circuito Chang di Buriram, durante le Fp2 della gara thailandese, ha deciso di non tornare in sella alla sua DesmosediciGp per continuare il weekend di ...

MotoGp - Gp Thailandia : Tardozzi - Ducati - conferma - 'Caduta Lorenzo causata da un guasto'[Video] : Davide Tardozzi , Team Manager Ducati, , intervistato da Sky Sport MotoGP, non si espone e, pur ammettendo il gusto tecnico, preferisce non puntare il dito verso un settore specifico della moto. ...