Moto2 | terribile incidente per Alex Marquez | moto in fiamme e pilota trasportato via in

sportfair

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Il fratello diè stato protagonista di unnel corso della prima sessione delle FP1 di, le sue condizioni verranno valutate dopo le FP2 Bruttissimo volo pernel corso della prima sessione di prove libere dia Motegi, ilspagnolo ha perso il controllo della sua Kvenendo sbalzato per aria. Un colpo durissimo sull’asfalto in curva otto, resa scivolosa dalla pioggia caduta questa mattina sul Giappone. Il fratello del campione del mondo diGp è rimasto a terra per qualche minuto, per poi venirevia in barella con laancora in. Ecco il video: La brutta caduta di @73 Lava a fuoco Lo spagnolo proverà a girare nelle FP2 #GiroMatto @GP #Skyri #GP #JapaneseGP pic.twitter.com/hk7Kpht0oY — Sky SportGP (@SkySportGP) 19 ottobre 2018 L'articolo, ...