Motegi | Dovizioso in ritmo nelle Libere Marquez è 4° | Valentino 9°

MotoGp – Dovizioso mette le cose in chiaro a Motegi : “Marquez? Non siamo amici - ma…” : Andrea Dovizioso sempre sincero e trasparente: le parole del forlivese della Ducati sul rapporto con Marc Marquez E’ finalmente iniziato il weekend del Gp del Giappone: i piloti sono scesi in pista per le prime due sessioni di prove libere al termine delle quali sono stati Dovizioso e Pedrosa i più veloci. Fp2 caratterizzate dalla pioggia e dalla pista bagnata: condizioni che hanno costretto alcuni big, come Dovizioso e Marquez, a ...

Terminate le FP1 a Motegi : Ducati subito al top con Dovizioso - Valentino Rossi in ritardo [FOTO] : Il pilota della Ducati chiude al comando la prima sessione di prove libere sul circuito di Motegi, dietro di lui Crutchlow e Zarco La prima sessione di prove libere del Gp di Motegi sorride alla Ducati che, grazie all’acuto di Andrea Dovizioso, chiude al comando. Ottima la prestazione del pilota forlivese, abile a fermare il crono sull’1:45.358, precedendo di oltre un decimo la Honda LCR di Cal Crutchlow. Terza posizione per ...

MotoGp - Dovizioso svela il suo obiettivo a Motegi : “voglio ritardare i festeggiamenti di Marquez” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa del week-end di Motegi, sottolineando come il suo obiettivo sia quello di ritardare i festeggiamenti di Marquez Manca davvero poco a Marc Marquez per festeggiare l’ennesimo titolo mondiale della sua carriera, allo spagnolo basterebbe arrivare davanti ad Andrea Dovizioso per chiudere i conti e trionfare con tre gare d’anticipo. Costanza Benvenuti/LaPresse Il pilota della ...

MotoGP Dovizioso vuol fermare Marquez : "A Motegi per la rivincita" : Andrea Dovizioso a Motegi cercherà di fare il guastafeste e rimandare la festa per il titolo piloti di Marc Marquez. Sulla pista di casa la Honda vorrebbe il sigillo iridato, ma il forlivese della ...

MotoGP - GP Giappone. Dovizioso : "A Motegi l'obiettivo è vincere" : Il Twin Ring Motegi ha una configurazione particolare, del tipo stop and go, con lunghi rettilinei seguiti da curve strette che impongono staccate violente che stressano pesantemente gli impianti ...