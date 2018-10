Moscovici | L' Italia ancora nel buio della crisi economica

ilgiornale

: Manovra, Moscovici: “Deficit al 2,4% desta preoccupazione all’Europa, ma non siamo contro l’Italia” - fattoquotidiano : Manovra, Moscovici: “Deficit al 2,4% desta preoccupazione all’Europa, ma non siamo contro l’Italia” - DanielaAiuto : #Moscovici annuncia la bocciatura della manovra del Governo: 'Il deficit dell'Italia preoccupa i Paesi Ue'...purtro… - Agenzia_Italia : La lettera della Commissione europea all'Italia sulla manovra (portata da #Moscovici) -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Dopo la lettera da parteCommissione Ue che sostanzialmente ha bocciato la manovrana, torna a far sentire la sua voce il Commissario agli Affari Economici Ue, Pierre: "Laha gettato questo meraviglioso paese in un periododal quale non ècompletamente uscita". Poi sempredi fatto ha sottolineato, nel corso del suo intervento al forum-Francia organizzato dall'Aspen, il record che detiene l'con 10 milioni di cittadini indigenti. Poi il Commissario ha esplicitato la sua analisi in modo più chiaro: "Laha fatto sprofondare questo meraviglioso Paese (l", ndr) in un periodo, dal quale non ècompletamente uscito. Infatti, se l"economiana sta andando meglio, è anche segnata da un"esplosione di disuguaglianze tra regioni, tra categorie sociali, tra generazioni. L"continua a vedere il ...