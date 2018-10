Morta Wanda Ferragamo | lutto nella moda | è stata una delle prime imprenditrici italiane

Wanda Ferragamo è Morta : lutto nella moda/ Ultime notizie : Matteo Renzi "Perdiamo una donna generosa" : Wanda Ferragamo è morta : lutto nel mondo della moda per la scomparsa della vedova di Salvatore, ideatore della celebre maison di cui divenne presidente onorario.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:36:00 GMT)

È Morta Wanda Ferragamo - la signora del Made in Italy : Se n'è andata alle tre del pomeriggio, nella sua casa di Fiesole. Eppure, Wanda Ferragamo Miletti, moglie di Salvatore Ferragamo, il celebre stilista che trasformò le scarpe in un piccolo gioiello, aveva lavorato fino a qualche giorno fa a Palazzo Spini Feroni. È morta in un caldo pomeriggio autunnale, a quasi 97 anni, circondata dalla sua famiglia. Che aveva cresciuto da sola.Natain provincia di Avellino, era figlia di un medico di Bonito. Era ...