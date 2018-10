Morgan | «Non parlo più dei talent | dietro ci sono troppi interessi»

Morgan : "Asia Argento fuori da X Factor 12? Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali" : Morgan, nelle ultime ore, ha difeso, a spada tratta, l'ex compagna, Asia Argento (mamma di sua figlia Anna Lou), fatta fuori dalla giuria di 'X Factor 12', durante la fase dei Live per lo scandalo molestie ai danni del giovane collega Jimmy Bennett.prosegui la letturaMorgan: "Asia Argento fuori da X Factor 12? Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali" pubblicato su Gossipblog.it 19 ottobre 2018 13:15.

Morgan difende Asia : "Era brava. Le persone vanno giudicate per il talento - non per le storie personali" : Di talent dice di non poterne più, ma è anche convinto che Asia Argento avrebbe potuto avere successo ad X Factor e apportare qualcosa di positivo al programma. È questa l'opinione di Morgan, il quale ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair. "Asia a X Factor? Era brava" ha affermato il cantante e conduttore. "Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali"."Io di talent ne ho talmente tanto che non ...

Morgan : 'Al premio Tenco non si privilegia il denaro - così ci sono qualità e divertimento' : Morgan torna al premio Tenco, e questa sera debutterà nel ruolo di co-conduttore, non senza qualche incursione nella musica suonata e cantata. Il cantautore milanese torna sul palco dell'Ariston di ...

Morgan : «Asia a X Factor? Era brava. Le persone vanno giudicate per il talento non per le storie personali» : Morgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoMorgan e Asia ArgentoDel palco del Premio Tenco, da circa vent’anni, è un assiduo frequentatore. Ma per Marco Castoldi in arte Morgan stavolta si prospetta un vero e proprio esordio. Il ...

Jp Morgan : “Impennata dello spread è opportunità di investimento. Sostenibilità del debito italiano non in discussione” : “I fondamentali dell’Italia restano buoni, nonostante l’incertezza politica. Per questo, per noi, l’impennata dello spread italiano rappresenta un’opportunità di investimento“. Certo, “il problema numero uno per l’Italia è il debito ma, allo stato attuale, la sua Sostenibilità non è in discussione. La variabile chiave sarà la crescita economica e crediamo che le misure messe in atto dal governo possano essere di stimolo ...

Jp Morgan : “Impennata dello spread è opportunità di investimento. Sostenibilità del debito non in discussione” : “I fondamentali dell’Italia restano buoni, nonostante l’incertezza politica. Per questo, per noi, l’impennata dello spread italiano rappresenta un’opportunità di investimento“. Certo, “il problema numero uno per l’Italia è il debito ma, allo stato attuale, la sua Sostenibilità non è in discussione. La variabile chiave sarà la crescita economica e crediamo che le misure messe in atto dal governo possano essere di stimolo ...

JP Morgan Non vede eccessivi rischi sull'Italia : Ad oggi crediamo che l'incertezza politica italiana sia adeguatamente remunerata. Per questo alcuni dei nostri fondi stanno aumentando l'esposizione in BTp. L'innalzamento dello spread e' un'...

Asia Argento - Morgan : «Sono cazzi suoi - io non parlo perché ci siamo detti ti amo» : Morgan parla per la prima volta dello scandalo molestie sessuali che si è abbattuto su Asia Argento. L'ex marito di Asia, accusata dall'attore Jimmy Bennet di aver approfittato...

Asia Argento - Morgan : «Sono cazzi suoi - io non parlo perché ci siamo detti ti amo» : Morgan parla per la prima volta dello scandalo molestie sessuali che si è abbattuto su Asia Argento. L'ex marito di Asia, accusata dall'attore Jimmy Bennet di aver approfittato...

Asia Argento - Morgan : «Sono ca**i suoi - io non parlo perché ci siamo detti ti amo» : Morgan parla per la prima volta dello scandalo molestie sessuali che si è abbattuto su Asia Argento. L'ex marito di Asia, accusata dall'attore Jimmy Bennet di aver approfittato...

Cani sciolti - su Loft il docu-ritratto esclusivo su Morgan : “Non chiedetemi di vivere - non sono in grado” : “Credo ci siano persone che, al di là dei generi e dei gusti, al di là dei limiti, siano mosse da uno spirito che si chiama: musica”. Marco Castoldi, in arte Morgan: musicista, cantautore e, per deformazione personale, mai banale. Il fondatore dei Bluvertigo è il protagonista della seconda puntata di “Cani sciolti” per la regia d’autore di Mimmo Calopresti, il nuovo format in onda su iLoft. (in esclusiva per gli abbonati) che racconta ...

La mia passione - Morgan e l’amore per Asia Argento : ‘Non mangiavo più - pesavo 45 chili’ : “L’amore è l’unica cosa che ti scombina, rompe le scatole perché ti distrae, però è linfa vitale e io sono disposto a lasciarmi massacrare” Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, sì racconta a Marco Marra durante la trasmissione La mia passione su Rai 3 nella puntata in onda il 6 settembre. E il racconto della vita di Morgan non può non includere Asia Argento a cui è stato legato dal 2000 al 2006 e da cui nel 2001 ...

Morgan parla di Asia Argento / "Mi faceva di tutto - a causa sua non mi sono goduto un periodo fantastico" : Morgan, al secolo Marco Castoldi, torna a parlare di Asia Argento e del loro rapporto su Rai 3. "sono stato malissimo. sono arrivato a pesare 45 chili"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:30:00 GMT)

Morgan e il passato con Asia Argento : «In quei giorni non mi rendevo conto di niente» : "In quel periodo non mi rendevo conto di niente perché stavo malissimo a causa dell?amore?, Morgan (al secolo Marco Castoldi) durante la trasmissione "La mia...