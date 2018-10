Morandi ancora pediatra | Ora sono un vero attore non perdetevi la mia isola

Ponte Morandi - Gemme : "Ancora in pista per la nomina a commissario per la ricostruzione" : "Ritengo di essere ancora in pista" per la nomina a commissario per la ricostruzione" del Ponte Morandi di Genova, crollato tragicamente la vigilia di Ferragosto . Lo ha detto dice all' ANSA il ...

Genova - i 3 motivi per cui il decreto non c’è ancora 40 giorni dopo il crollo del ponte Morandi : c’è innanzitutto il nodo di chi deve costruire il nuovo ponte: Fincantieri, indicata dal governo come la società incaricata, non ha una qualifica essenziale per la ricostruzione. Occorre poi trovare un modo legittimo per non svolgere la gara come vorrebbero le regole europeee. Infine il profilo del commissario straordinario: tecnico o politico?...

Crollo ponte Morandi - Toti : 'Nome commissario non c'è ancora' | : Riunione di Conte con il governatore della Liguria e il sindaco di Genova Bucci. Il premier: "Lavoriamo compatti, ricostruire ponte più bello e più sicuro". Toti: "Saranno affiancati 2 commissari". ...

Ponte Morandi - Conte : “Il commissario? Manca ancora l’identikit. Nuovo viadotto quanto prima - vi stupiremo” : “Come da decreto è previsto che il commissario sia nominato con decreto del presidente del Consiglio entro 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto per Genova. Alto, bello, biondo, occhi blu? Vediamo, aspettiamo ancora”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Non abbiamo ancora l’identikit preciso ma sarà sicuramente colui che ci garantirà di realizzare il Ponte quanto prima: ci interessa il ...

Ponte Morandi, Di Maio-Salvini contro Conte: "su Decreto Genova Premier decide tutto da solo". Retroscena e ultime notizie: Governo Lega-M5s si spacca? Nome commissario entro 10 giorni

Ponte Morandi - perché il video "segreto" del crollo non è stato ancora diffuso : Non c’è stata nessuna manomissione nel video di Autostrade. Ma la Procura è in possesso di un altro filmato che per ora non...

Porto Genova - disagi per crollo Ponte Morandi. Assoporti : Ridurre tasse ancoraggio e accise : "L'evento disastroso sta creando gravi problemi anche all'economia genovese, in particolare il Porto di Genova, scalo fondamentale per i collegamenti marittimi nazionali, che si trova in una ...

Il pm di Genova Francesco Cozzi : "È ancora presto per parlare di responsabilità - avanti con gli accertamenti sul crollo del ponte Morandi" : Adesso "è troppo presto per parlare di eventuali responsabilità" in relazione al crollo del ponte Morandi a Genova. Lo ha detto il procuratore di Genova, Francesco Cozzi, nel corso di una conferenza stampa, sottolineando la necessità di "andare avanti con gli accertamenti".Al momento, ha aggiunto il procuratore, non c'è alcun indagato perché "l'analisi della parte amministrativa dell'opera deve essere ...

Ponte Morandi - polemiche e macchinazioni. Siamo ancora lontani da un mondo migliore : Il mondo in cui varrebbe la pena di vivere è certamente quello in cui s’insegnasse a rispettare se stessi e gli altri, la gente contasse per ciò che è, non per quanto ha in denaro o influenza, gli imbroglioni fossero smascherati alla prima battuta, ciascuno potesse gestire come meglio crede il proprio destino mortale e le guardie accorressero dovunque un energumeno cerchi di mettere il morso al prossimo. Stando ai segni, tuttavia, sono ...

Ponte Morandi - l’ad Bono : “Fincantieri in grado di ricostruirlo”. È a Genova con Cdp. Pm Cozzi : “Ancora nessun indagato” : I vertici di Fincantieri e Cassa depositi e prestiti insieme a Genova, sotto il moncone ovest del Ponte Morandi. Con l’amministratore delegato di Cdp, Fabrizio Palermo, che si fa avanti e dice: “Siamo qui per confrontarci con la Regione e il Comune e per capire in quale modo il Gruppo può dare sostegno finanziario per le imprese e le infrastrutture”. E il suo omologo in Fincantieri Giuseppe Bono che evidenzia “siamo in ...

Il ponte Morandi scricchiola ancora. I pm : pronti ad abbattimento | : Per motivi di sicurezza, è stata chiusa l'area compresa tra via Fillak e via Porro. Non entrano neanche i vigili del fuoco. Autostrade: "Abbiamo ricevuto la lettera di revoca della concessione". Da ...

Atlantia paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova : il titolo non fa prezzo in apertura a Piazza Affari - poi rientra e cede il 9% : Atlantia, la società che controlla Autostrade per l'Italia, paga ancora lo scotto per il crollo del Ponte Morandi a Genova: il titolo non riesce a fare prezzo a Piazza Affari, dove cede il 9% teorico in asta di pre-apertura. Intorno alle 9.40, il titolo entra in contrattazione e perde circa il 9% a 17,5 euro. Il titolo, posto sotto osservazione da parte della Consob per i diversi scostamenti delle ultime sedute, sconta la decisione del ...