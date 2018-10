Moody' s taglia il rating dell' Italia | Deficit elevato

Moody’s taglia il rating dell’Italia : L’agenzia Moody’s taglia il rating dell’Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. ...

Conti pubblici - Moody's taglia rating dell'Italia : «Deficit più elevato» : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. Lo afferma Moody's in una nota. La decisione di Moody's di tagliare il rating...

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. La decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia è legata a un 'cambio concreto della strategia di bilancio, ...

Conti pubblici - Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. La decisione di Moody's di tagliare il rating dell'Italia è legata a un...

Conti pubblici : Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : L'agenzia Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 da Baa2 con outlook stabile. Lo afferma Moody's in una nota.

Ford - Moody's taglia rating a 'Baa3' : ANSA, - NEW YORK, 30 AGO - L'agenzia Moody's taglia il rating di Ford a 'Baa3' da 'Baa2', con prospettive negative. Il downgrade ''riflette l'erosione della posizione'' di Ford e le ''sfide che la ...

Turchia : Moody's taglia il rating di 18 banche : Teleborsa, - Non c'è pace per la Turchia . Dopo la crisi turca con il conseguente crollo che, nelle ultime settimane, ha interessato la valuta del Paese, l'agenzia di rating Moody's ha tagliato il ...

Turchia : Moody's taglia il rating di 18 banche : Non c'è pace per la Turchia . Dopo la crisi turca con il conseguente crollo che, nelle ultime settimane, ha interessato la valuta del Paese , l'agenzia di rating Moody's ha tagliato il rating di 18 ...

Golpe finanziario - iniziano a muoversi : Moody's taglia la crescita - Italia già sotto attacco : In attesa degli appuntamenti previsti per la revisione del rating sul nostro debito pubblico, Moody' s si porta avanti e rivede al ribasso le stime di crescita sull' Italia. Sia per l' anno in corso ...

Moody'S TAGLIA STIME CRESCITA PIL ITALIA/ Ultime notizie - Angeloni (Bce) : “Spread pesa su credito e ripresa” : MOODY'S pessimista su CRESCITA ITALIA: STIME in ribasso per 2018 e 2019. Ultime notizie, i nuovi dati sul Pil. L'agenzia di rating TAGLIA le proprie previsioni per i prossimi mesi(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:10:00 GMT)

Moody's taglia le stime sul Pil Italia 2018-2019 : L'Italia in Europa Attualmente il rating Italiano è fermo a livello Baa2 e rappresenta l'unica economia che, all'interno del panorama Italiano, è rimasta indietro rispetto al resto del Vecchio ...

Moody's taglia le stime sul Pil Italia 2018-2019 : L'Italia in Europa Attualmente il rating Italiano è fermo a livello Baa2 e rappresenta l'unica economia che, all'interno del panorama Italiano, è rimasta indietro rispetto al resto del Vecchio ...

Moody's taglia stime crescita Italia per 2018/2019/ Ultime notizie - Pil rivisto al ribasso : aumenta lo spread : Moody's pessimista su crescita Italia: stime in ribasso per 2018 e 2019. Ultime notizie, i nuovi dati sul Pil. L'agenzia di rating taglia le proprie previsioni per i prossimi mesi(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Moody'S TAGLIA STIME CRESCITA ITALIA PER 2018 E 2019/ Ultime notizie - Pil rivisto al ribasso. Male la Francia : MOODY'S pessimista su CRESCITA ITALIA: STIME in ribasso per 2018 e 2019. Ultime notizie, i nuovi dati sul Pil. L'agenzia di rating TAGLIA le proprie previsioni per i prossimi mesi(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:05:00 GMT)