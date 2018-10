Moody' s taglia il rating dell' Italia da BAA2 a BAA3

ilgiornale

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Quello che si temeva è avvenuto. L'agenzia's hato ildama con outlook stabile. Come spiega l'agenzia diin una nota, la decisione è legata a un "cambio concretoa strategia di bilancio, con un deficit significativamente più elevato rispetto alle attese".Sotto accusa c'è anche la manovra finanziaria messa in atto dal governo di Giuseppe Conte. Secondo's, nella ricetta prevista dall'esecutivono per rilanciare l'economia manca "una coerente agenda di riforme per la crescita", e questo implica il prosieguo di una "crescita debole nel medio termine". E ancora, riporta Repubblica, il governo non avrebbe messo in atto un "coerente programma di riforme" che può spingere "la mediocre performancea crescita su base sostenuta".Lo scenario è stato previsto da molti analisti ed era stato anticipato anche da Mark Zandi, capo ...