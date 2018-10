Mondiali volley | Francesca Piccinini a 16 anni dal suo mondiale | “Come noi | questa

Mondiali volley femminile - Davide Mazzanti e Serena Ortolani : un amore nato sotto rete : La loro è una coppia mondiale. È proprio il caso di dirlo dopo l’ultimo successo delle azzurre della pallavolo: la vittoria contro la Cina in Giappone. Sono Serena Ortolani, giocatrice con il ruolo di schiacciatrice, e Davide Mazzanti, commissario tecnico della Nazionale. I “due cuori della pallavolo” tutti italiani si sono fidanzati nel 2012, coronando il loro amore nel 2014. Insieme hanno fatto una figlia, la piccola Gaia ...

Volley femminile - Mondiali 2018. Italia : una finale ogni venti anni. Dopo il Gabbiano d’Argento e l’oro di Bebeto tocca alle azzurre di Mazzanti : Una finale ogni venti anni. Per l’ItalVolley, che sia maschile o femminile, quella di domani con la Serbia sarà la sesta finale iridata della storia e la curiosità è che tre di queste finali sono state conquistate con cadenza ventennale dal 1978 a oggi. Nel 1978 l’unica finale fin qui persa dall’Italia del Volley, giocata in casa, a Roma. Si utilizzava ancora il sistema del cambio palla e gli azzurri fino a quel momento ...

Video/ Italia Cina (3-2) : highlights e statistiche. Sylla : è un sogno - non svegliatemi! (Mondiali volley) : Video Italia Cina (3-2): highlights della partita, semifinale dei Mondiali volley femminile 2018 a Yokohama (oggi venerdì 19 ottobre). Per le azzurre un trionfo dopo una dura battaglia(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:49:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : gli USA concludono al quinto posto - battuto il Giappone nella finalina : Gli USA hanno sconfitto il Giappone per 3-1 (25-23; 25-16; 23-25; 25-23) nella finalina per il quinto posto dei Mondiali 2018 di Volley femminile. A Yokohama, le Campionesse del Mondo uscenti hanno sconfitto le padrone di casa in un incontro che metteva in palio soltanto un piazzamento di rincalzo ma che sarà poi importante per definire la composizione dei gironi di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (le Samurai sono già ammesse in ...

Volley - Mondiali 2018 : Paola Egonu ha vinto la classifica marcatrici! Sloetjes non può recuperare. Danesi e Sylla al top : Paola Egonu può già festeggiare prima di giocare la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Il nostro opposto, infatti, ha praticamente vinto la classifica marcatrici della rassegna iridata: grazie ai 45 punti messi a segno oggi nella semifinale contro la Cina (record assoluto in un Mondiale), la 19enne è salita a quota 291 segnature cioè 30 in più dell’olandese Lonneke Sloetjes (261). Si tratta di un vantaggio confortante quando ...

Chi è Paola Egonu - l'opposto che ha trascinato l'Italia in finale ai Mondiali di volley : Il sestetto azzurro al Mondiale giapponese sta facendo sognare: una squadra giovanissima, 23 anni l'età media, che si trova ad un passo dal titolo e che ha una fuoriclasse assoluta: Paola Egonu . È ...

Calendario Finale Mondiali volley femminile 2018 - Italia-Serbia : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

Mondiali femminili volley - le protagoniste della cavalcata mondiale : INSIEME alle altre 'ragazze terribili' sono le protagoniste della cavalcata che ha trascinato l'Italia fino ad un'insperata finale ai campionati del mondo di volley in Giappone. Dalla schiacciatrice Paola Egonu alla 'veterana' Monica De Gennaro fino alla capitana Cristina Chirichella: ecco le protagoniste dell'exploit giapponese. volley femminile, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia-Serbia - la Finale dei sogni. Tutto o niente per l’impresa : L’Italia ora è a un passo dal sogno, a una sola vittoria dall’apoteosi totale, a un successo dal trionfo iridato. Mancano pochi metri, tra le azzurre e la gloria eterna c’è la fortissima Serbia, la grande favorita della vigilia che non ha deluso e che ha conquistato con pieno merito la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile. La nostra Nazionale, capace di sconfiggere la Cina in un’epocale semiFinale conclusa al ...

Calendario Finale Mondiali volley femminile 2018 - Italia-Serbia : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : L’Italia affronterà la Serbia nella Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile: sabato 20 ottobre (ore 12.40) le azzurre sfideranno le Campionesse d’Europa a Yokohama (Giappone) nel match che assegna il titolo iridato. La nostra Nazionale accede all’atto conclusivo per la seconda volta nella sua storia dopo il trionfo del 2002 contro gli USA in Germania, le slave sono invece al primo appuntamento con la storia. Si preannuncia ...

Mondiali volley 2018 - Salvini : “la mia dedica a sportivi bianchi e neri - che tristezza questo razzismo” : Matteo Salvini continua ad affidare a Twitter i propri pensieri, anche in fatto di razzismo come nel caso del successo della Nazionale italiana di volley “Vittoria da dedicare invece a tutte le donne e gli uomini di sport e di scuola, bianchi o neri che siano, che rispettano leggi e valori. Che tristezza questi giornalisti razzisti…”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, risponde su twitter al giornalista ...

Mondiali volley : ct Mazzanti - Sylla - Danesi e Chirichella in coro : 'Sembra un sogno' : ROMA - ' Sono contentissimo, ma è come se fossi ancora dentro la partita. Forse non mi rendo ancora bene conto e sto tenendo tutte le emozioni dentro di me. Il sogno però è ancora più avanti, ora ...

Volley : Mondiali Femminili : l'Italia è in finale - domata la Cina : LA CRONACA DEL MATCH- Mazzanti torna ovviamente allo schieramento tradizionale dopo aver concesso un turno di riposo a Sylla contro la Serbia. l'Italia si presenta in campo con Malinov in palleggio, ...

Mondiali volley - le Azzurre segnano il punto decisivo e in studio scoppia la festa : urla e abbracci nel fuorionda Rai : Le Azzurre dell’ItalVolley hanno appena segnato il punto decisivo contro la Cina, nella semifinale dei Mondiali, e nello studio Rai scoppia la festa: urla e abbracci tra la ex giocatrice, Consuelo Mangifesta, e la conduttrice. Video Facebook/Consuelo Mangifesta L'articolo Mondiali Volley, le Azzurre segnano il punto decisivo e in studio scoppia la festa: urla e abbracci nel fuorionda Rai proviene da Il Fatto Quotidiano.