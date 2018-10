Mondiali | Chirichella | ' Domani un' altra battagli'

Mondiali Volley : ct Mazzanti - Sylla - Danesi e Chirichella in coro : 'Sembra un sogno' : TORINO - ' Sono contentissimo, ma è come se fossi ancora dentro la partita. Forse non mi rendo ancora bene conto e sto tenendo tutte le emozioni dentro di me. Il sogno però è ancora più avanti, ora ...

Mondiali Volley 2018 – Danesi e Chirichella euforiche per il successo dell’Italia : le emozioni delle azzurre : Le emozioni di Anna Danesi e Cristina Chirichella dopo il successo dell’Italia contro la Cina al tie-break, che regala alle azzurre il pass per la finale dei Mondiali di Volley 2018 Il sogno delle ragazze terribili della pallavolo italiana continua: le azzurre, trascinate da un’immensa Paola Egonu, hanno staccato il pass per la finale dei Mondiali 2018, battendo al tie-break la Cina nella semifinale di questa mattina. Un ...

Mondiali Volley 2018 – L’Italia femminile a Nagoya per la Final Six : le parole di Cristina Chirichella : Le azzurre del Volley sono arrivate a Nagoya: le sensazioni di Cristina Chirichella alla vigilia della Final Six dei Mondiali di pallavolo 2018 Tutto è pronto in Giappone per la terza fase del Campionato Mondiale femminile 2018, che prenderà il via domani. Dopo due settimane intense di emozioni e spettacolo le sfide tra Cina -Stati Uniti (ore 9.10) e Giappone-Serbia (ore 12.20, differita ore 14 su Raisport + HD) apriranno la “Top Six”, ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : parla Cristina Chirichella. L’azzurra : “Siamo state concentrate sulla partita” : L’Italia ha battuto Cuba per 3-0 nella terza gara dei Mondiali di Volley femminile: nella Pool B di Sapporo le azzurre hanno inanellato così la terza vittoria consecutiva, presentandosi al meglio alle due partite risolutive del raggruppamento, contro Turchia e Cina, in programma rispettivamente domani e giovedì. Al termine della partita contro le caraibiche ha parlato la nostra Cristina Chirichella: “Abbiamo giocato molto bene, siamo ...