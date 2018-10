Mondiale | Italia | Sylla | Metto il mondo spalle al muro

Mondiali volley - Francesca Piccinini a 16 anni dal suo Mondiale : “Come noi - questa squadra ha fatto innamorare l’Italia” : “Un ultimo ostacolo da superare per entrare nella storia”. Di mondiale lei ne ha già vinto uno, ma l’attaccamento alla maglia azzurra è rimasto. Per vent’anni Francesca Piccinini, 40 anni a gennaio, schiacciatrice della Igor Gorgonzola Novara (in cui militano anche la capitana azzurra Cristina Chirichella e Paola Egonu), è stata una colonna della nazionale di pallavolo. Adesso, al primo mondiale senza di lei, da spettatrice rivive molte di ...

L’Italia del volley in finale Mondiale - quanto guadagnano le azzurre? : L'Italia guidata dal c.t. Paolo Mazzanti sabato 20 ottobre sfiderà la Serbia nella finale dei Mondiali di Pallavolo femminile. Le ragazze terribili hanno ottenuto già un grande traguardo e non vogliono fermarsi. Paola Egonu e compagne giocano tutte in Italia, ma anche con la prospettiva di guadagni migliori in futuro potrebbero espatriare.Continua a leggere

Volley femminile - Mondiale 2018 : finale Italia-Serbia - le Campionesse d’Europa ai raggi X. Boskovic e la difesa per l’assalto al primo titolo iridato : Non solo Boskovic. La Serbia è aggrappata spesso e volentieri al suo faro in attacco, a colei che l’ha trascinata in finale alle Olimpiadi due anni fa e ora in finale ai Mondiali. Partita dopo partita le serbe hanno confermato di essere una squadra vera, completa in tutti i reparti, capace di tirarsi fuori dalle situazioni più complicate, a volte affidandosi alla sua attaccante di gran lunga più forte ma a volte anche sfruttando le potenzialità ...

Volley - Mondiale - Mazzanti : 'Italia bravissima - ora sotto con la Serbia' : "Ho pensato, devo preparare la Serbia...". Con un sorriso stanchissimo risponde così il commissario tecnico Davide Mazzanti alla domanda "cosa hai pensato a fine partita". L'Italia è in finale ...

