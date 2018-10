Molestò una collega | primario licenziato

Calenzano - prete che Molestò bambina di 10 anni vive vicino a una scuola materna. Abitanti : “Devono sbatterlo in carcere” : A Fabbriche di Casabasciana tutti conoscono la storia di don Paolo Glaentzer, eppure nessuno sa precisamente dove stia. Ma non è difficile arrivarci: la piccola frazione di 146 Abitanti a pochi chilometri da Bagni di Lucca è un insieme di stradine laterali alla statale Brennero che porta alle montagne dell’Abetone (Pistoia) e la villetta dove abita l’ex prete di Calenzano, arrestato a fine luglio per aver molestato una bambina di 10 anni, si ...