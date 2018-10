Moglie su auto governo | bufera su segretario Interno Usa

Travolto e ucciso da un’auto sotto gli occhi della Moglie. Una scena atroce : Travolto e ucciso da un’ auto mentre tornava a casa con la moglie. Succede a Falconara, vittima dell’incidente mortale è un 68enne, Enrico Orlandini. Molto conosciuto in città dove per anni aveva gestito una pizzeria. L’incidente è accaduto sotto gli occhi della moglie che, alla vista del marito Travolto e ucciso da un’ auto ha accusto un malore ed è stata immediatamente trasferita al pronto soccorso di Torrette. L’investitore, un operaio ...

Monza - ubriaco in auto travolge e uccide motociclista/ Ultime notizie : 38enne arrestato - Moglie vittima grave : Monza, ubriaco in auto travolge e uccide motociclista: moglie della vittima in gravi condizioni. A bordo dellavettura c'erano anche i due figli piccoli, 38enne ai domiciliari.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 19:42:00 GMT)

Brindisi - investe la Moglie mentre fa manovra : muore incastrata sotto l'auto : Una vera e propria tragedia si è consumata a San Pietro Vernotico, piccolo comune della provincia di Brindisi, in Puglia, dove un uomo di novant'anni ha drammaticamente travolto sua moglie durante una manovra apparentemente semplice nei pressi della loro abitazione. I drammatici istanti risalgono allo scorso venerdì, la vittima si chiamava Maria Addolorata Pesimena, un'ottantacinquenne del posto. La donna era ancora viva nel momento in cui è ...

Investe la Moglie mentre fa manovra : la donna muore incastrata sotto l'auto : È stata travolta dall?auto guidata dal marito durante una manovra nei pressi della loro abitazione a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ed è rimasta incastrata sotto...

Vende l'amata auto per pagare le cure alla Moglie : dopo 12 anni l'incredibile sorpresa : Jeni e Jake Ryan hanno voluto fare una grandissima sorpresa al loro papà: hanno ricomprato “Christine”, la macchina a cui...

Benevento - Sandra Lonardo coinvolta in scontro tra auto/ Ultime notizie - contusioni per la Moglie di Mastella : Benevento, Sandra Lonardo coinvolta in scontro tra 3 auto. Ultime notizie, incidente a Fondovalle Sabato: contusioni per la moglie di Clemente Mastella.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:28:00 GMT)

Scende e non tira il freno a mano - l'auto si schianta : morta la Moglie : Era sceso dall'auto per una manciata di secondi. Voleva solo dare un'occhiata a una casetta inerpicata sulle colline di Guia, a Valdobbiadene, su cui campeggiava un cartello di messa in vendita, e ...

Treviso - scende dall’auto e dimentica di inserire il freno a mano : la Moglie a bordo muore nello schianto : Tragedia in Valdobbiadene: un uomo è sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura, che si trovava in discesa, è andata a schiantarsi contro un guard rail. La moglie, che era ancora a bordo, è morta sul colpo davanti ai suoi occhi. Sul caso indaga la Procura di Treviso.--È sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura è andata a schiantarsi contro il guard rail e la moglie, che si trovava ...

Guardia giurata uccide la Moglie di 31 anni in auto fuori alla scuola del figlio - poi si uccide : Una Guardia giurata ha ucciso la giovane moglie, Angela Ferrara, e si è suicidata subito dopo. La tragedia familiare è avvenuta stamattina in provincia di Potenza. L'uomo, Vincenzo...

