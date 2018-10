Mls - Rooney regala successo ai D.C. United contro Toronto : Una rete di Wayne Rooney regala ai D.C. United la vittoria contro Toronto campione uscente della Major League Soccer di Toronto. L’attaccante ex Manchester United ha deciso l’incontro con una punizione da 25 metri realizzata al 18′, per Rooney si tratta della decima rete stagionale. Il successo consolida la sesta posizione di Washington a 47 punti nella Eastern Conference e in piena corsa per i playoff con 4 punti di ...