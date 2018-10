Missione ' governo compatto' Conte torna a Roma per ricucire e affrontare la battaglia

Borsa italiana in rosso : tensioni governo-UE dopo lettera ComMissione su manovra. FTSE MIB -0 - 67% : Ieri è giunta al ministro dell'Economia Giovanni Tria una dura lettera della Commissione Europea *con le richieste di chiarimento sulla manovra economica programmata dal governo italiano per il 2019. ...

Cosa dice la lettera con cui la ComMissione Europea critica la manovra del governo : E "critica" è un eufemismo: si parla di «una violazione grave e manifesta», con deviazioni dagli obiettivi di bilancio che «non hanno precedenti nella storia» The post Cosa dice la lettera con cui la Commissione Europea critica la manovra del governo appeared first on Il Post.

Italia : settore zucchero in crisi - governo chiede aiuto alla ComMissione Ue : Accanto alle necessarie misure di politica comunitaria urge ancor più la creazione di contratti di filiera con i grandi utilizzatori dello zucchero basati su una maggiore equità e sostenibilità ...

L'Europa boccia il Def del governo. Arriva la lettera della ComMissione europea : Non è molto ma è la prima volta che accade', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Tg1. Spiegheremo perché abbiamo ritenuto necessario discostarci dal percorso precedentemente ...

Manovra - Tria scrive a ComMissione Ue : "Auspico dialogo aperto. Governo è compatto" : ... in una l ettera inviata alla Commissione Europea riguardante la modifica del percorso programmatico di finanza pubblica contenuto nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza . "...

Riforma Coni-Governo : una ComMissione Speciale per i ripescaggi in Serie B : I Procuratori Nazionali dello Sport saranno infine nominati dal Presidente del CONI su proposta del Procuratore Generale dello Sport, sempre sentita l'autorità vigilante". Con la speranza che possa ...

Migranti - Trenta : “Via a Missione militare in Niger : un successo del governo”. Ma a gennaio M5S votò contro - Lega si astenne : “Ce l’abbiamo fatta: dopo 8 mesi di impasse abbiamo sbloccato la missione in Niger per il controllo dei flussi migratori!”. Lo annuncia su Facebook la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta. La missione, che prevede l’invio nel Paese di 47o uomini con funzioni di addestramento, era stata approvata dalla Camera il 17 gennaio scorso, prima del cambio di maggioranza, ed era considerata centrale dal governo Gentiloni nel ...

Milleproroghe - senatori Pd occupano comMissione per protesta : “Governo ci impedisce di fare opposizione” : I senatori del Partito democratico hanno occupato l’aula della commissione Affari costituzionali del Senato, dove si stava svolgendo la discussione sul decreto Milleproroghe. Il motivo? “Governo e maggioranza hanno deciso di troncare la discussione mandando il su provvedimento in aula senza relatore”, hanno spiegato dal gruppo dem. Per poi denunciare: “Ci vogliono impedire di fare opposizione, è inaccettabile”, ha ...

Ponte di Genova - scontro governo-Toti. Santoro lascia la comMissione ministeriale : È scontro sulla ricostruzione del Ponte crollato a Genova il 14 agosto provocando la morte di 43 persone. Botta e risposta tra il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il governatore della Liguria Giovanni Toti. Ma non mancano anche veleni tra il commissario e il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Intanto è di ...

Nicaragua - governo espelle Missione Onu su diritti umani : Il governo del Nicaragua ha espulso dal Paese la missione delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo. La decisione giunge pochi giorni dopo la pubblicazione da parte dell'Alto commissariato Onu per i ...

Missione SOPHIA - TRENTA : “GOVERNO UNITO SUI MIGRANTI/ “Da Ue porte chiuse” : Moavero - “chiediamo solidarietà” : MIGRANTI, riunione a Vienna su MISSIONE SOPHIA: TRENTA “porte chiuse da Ue, molto delusa dall'Europa". Le proposte italiane "bocciate": Salvini, "valutiamo se continuare"(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 19:07:00 GMT)