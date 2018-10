Milo Infante conduce «Generazione giovani» su Raidue

“Generazione Giovani” - Milo Infante torna su Rai 2 : ecco quando : Milo Infante torna in tv alla guida di “Generazione Giovani”, il nuovo programma dedicato ai giovanissimi e trasmesso su Rai2 Nuovo impegno televisivo per Milo Infante che torna su Rai2 per condurre “Generazione Giovani”, un programma pensato e dedicato ai giovanissimi. Sedici puntate in cui si discuterà dei ragazzi di età compresa tra i 16 e 22 anni. Generazione Giovani di Milo Infante: quando inizia Al via da domenica ...