Milano si conferma città più smart d’Italia

Il Cio conferma la candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi del 2026 : DALL'ITALIA L’ufficio parlamentare di bilancio boccia le stime del def. “Le previsioni sono troppo ottimistiche”, ha detto il presidente Giuseppe Pisauro. Bankitalia ha stimato che la crescita per il 2019 sarà inferiore alle attese. “La manovra non cambia, andiamo avanti”, dicono i vicepremier

Borsa : Europa conferma calo - Milano +0 - 85% : ANSA, - Milano , 9 OTT - Le Borse europee conferma no il rosso dopo l'apertura in negativo di Wall Street. L'indice d'area Stoxx 600 cede oltre un quarto di punto così come Londra , -0,36%, e ...

Viaggi : Ryanair lancia una nuova rotta da Lamezia a Malta e riconferma il collegamento Crotone-Milano Bergamo : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato oggi una nuova rotta da Lamezia verso Malta, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019. Allo stesso tempo, è stata riconfermata la rotta da Crotone per Milano Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, continuando il dialogo con SACAL per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria ...