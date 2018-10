Milano | rogo alla Bovisasca | i vigili del fuoco | E' praticamente spento

Milano - quasi spento rogo dei rifiuti : 9.56 E' alle fasi finali l'opera di spegnimento dei Vigili del fuoco impegnati, a Milano, sul rogo del capannone in cui erano stoccate tonnellate di rifiuti, e che è bruciato destando allarme tra la popolazione la sera dello scorso 14 ottobre. Secondo quanto riferito dal Comando provinciale, infatti,l'incendio è "praticamente spento", anche se "rimangono due o tre focolai con delle minime colonne di fumo". I Vigili del fuoco contano di ...

Rogo Milano - valori alterati diossina : ANSA, - Milano, 18 OTT - L'incendio alla Ipb di Milano ha generato una percentuale di diossina pari allo 0,5 picogrammi per metro cubo. Secondo i normali parametri, la sostanza comporterebbe pericoli ...

Rogo di rifiuti a Milano - l’Arpa : non picco di diossina ma valori alterati Live : Il punto stampa sul luogo dell’incendio con Regione, Comune e tecnici dell’Agenzia regionale per l’Ambiente

Milano - incendio a Quarto Oggiaro : rogo in fase di spegnimento - “nessuna situazione critica” : “Finalmente l’incendio è in fase di spegnimento“: lo ha dichiarato Michele Camisasca, direttore generale di Arpa Lombardia a Rtl, in riferimento al rogo di via Chiasserini, zona Bovisasca-Quarto Oggiaro, a Milano. “I nostri strumenti non hanno rilevato nessuna situazione critica” per le sostanze inquinanti pericolose per l’ambiente e la salute. “I tecnici Arpa non sono degli irresponsabili, se dicono che ...

Milano - l'ennesimo rogo tossico : la discarica di via Chiasserini continua a bruciare : In via Chiasserini sono tutti tappati in casa: finestre chiuse e tapparelle abbassate. L"odore è forte, pungente e acre: rimanere all"aperto, senza mascherina, è tutto fuorché gradevole. "Quando la plastica brucia produce sostanze inquinanti e tossiche come la diossina: come si fa a stare tranquilli?", si sfoga un signore uscito di casa per pochi minuti per portare fuori il cane. Difficile dargli torto, l"aria è irrespirabile. Lì, al confine tra ...

Milano dopo il rogo dei rifiuti : ecco cosa sta succedendo Parlano gli esperti -Diretta tv : È psicosi nella zona di Milano dove si è spinta la nube dovuta al grande incendio scoppiato domenica sera al deposito di via Chiasserini, nella Bovisasca

Milano - rogo nel capannone pieno di rifiuti : indaga la Procura : L'incendio è scoppiato in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Il rogo riguarda un capannone di rifiuti della Ipb, ormai abbandonato e pieno di rifiuti. Nel rogo è ...

Milano - INCENDIO IN DEPOSITI RIFIUTI/ Video ultime notizie - aperta inchiesta su rogo in primo capannone : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. Fiamme alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:51:00 GMT)

Milano - aperta inchiesta sul rogo nel capannone di stoccaggio rifiuti : ipotesi di dolo. Un altro incendio a Novate : L’indagine dovrà chiarire innanzitutto se sia trattato di un rogo doloso: l’ipotesi più accreditata fin dalle prime ore. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per individuare le cause dell’incendio scoppiato domenica sera nella zona nord del capoluogo lombardo, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca. Le fiamme hanno colpito un capannone dell’azienda Ipb che si occupa di stoccaggio e smaltimento rifiuti. Cinque ...

Milano - rogo in un deposito di rifiuti. Fiamme altissime - un ferito | : Diverse esplosioni, poi l’incendio, alto oltre quaranta metri e una colonna di fumo nero alta chilometri. Il rogo è ora sotto controllo: il sospetto che sia doloso