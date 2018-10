Milano Porta Nuova | l’ultimo sogno in mezzo ai grattacieli

Milano - il Conservatorio Verdi riporta l’opera al “Carcano”. E il 18enne Rossini (ridendo e scherzando) “libera” la donna-oggetto : “Non mi piaci, lasciami stare: se mi tocchi, ti cavo gli occhi“. I tempi in cui la libertà della donna – e specialmente del suo corpo – è ancora e sempre messa in discussione (da Verona in giù) sono questi. Eppure quelle parole – pronunciate da una donna che rifiuta il possessivo corteggiatore – sono di più di duecento anni fa: le pronuncia Fannì, la prima delle tante protagoniste a cui Gioachino Rossini consegna ...

Demenza senile e aggressività - l’importanza di comunicare. A Milano l’incontro per imparare a farlo : In Italia ne soffre oltre 1 milione di persone. Un numero in crescita che arriverà a toccare il milione e mezzo entro il 2030 e i 2 milioni per il 2050. Sono i dati, allarmanti, sulla Demenza senile. Gli anziani che ne sono affetti spesso, oltre che essere colpiti da un processo degenerativo che tocca le cellule cerebrali, hanno difficoltà nella vita di relazione, dovute a stati di agitazione e di aggressività immotivata. In cui il dialogo è ...

Olimpiadi 2026 : arriva il sì più importante - Milano-Cortina candidate ufficialmente : Milano e Cortina ufficialmente candidate per le Olimpiadi 2026, il sì definitivo è finalmente arrivato È ufficiale Milano e Cortina sono ufficialmente candidate per le Olimpiadi invernali 2026. Le due città italiane se la dovranno vedere con Stoccolma e Calgary (Canada), che rappresentano i primi due ostacoli per ambire ad avere in Italia la competizione iridata. È stata l’assemblea del parlamento ed il Cio a dare l’ultimo ed ...

Milano - la supplica della senzatetto in tribunale : "Portatemi in carcere così mangio" : Arrestata per resistenza, la 41enne è comparsa davanti al giudice delle direttissime: "In una settimana consumo solo tre scatolette di tonno, una di carne, un litro di latte e quattro pacchetti di cracker"

Milano. Aiuto alle persone con disturbi del comportamento alimentare : L’Associazione Nutrimente Onlus, con il patrocinio del Municipio 5, realizza l’attività “Spazio ai genitori”. Sono previsti cinque incontri da ottobre

Basket - Supercoppa Italiana 2018 – Pianigiani carica l’Olimpia Milano : “vittoria importante - ma da adesso si fa sul serio” : Dopo il successo nella Supercoppa Italiana 2018, coach Simone Pianigiani ha elogiato l’Olimpia Milano, spiegando però che da adesso, la formazione Campione d’Italia dovrà affrontare al meglio il duro inizio di stagione Grande festa in casa Olimpia Milano per la vittoria della Supercoppa Italiana 2018. Gudaitis e compagni hanno sconfitto in finale Torino, imponendosi per 71-82. Molto contento coach Pianigiani, che nel post gara ...

Milano - cade porta di calcio dell'oratorio : grave bimbo di 8 anni : Un bambino di 8 anni, che stava partecipando a una festa all'oratorio di Cerro al Lambro (Milano), si è arrampicato su una porta da calcio non fissata a terra che, rovesciandosi, lo ha...

Cerro al Lambro (Milano) - cade da una porta da calcio in oratorio : grave un bambino di otto anni : Si era arrampicato e la struttura che non era fissata a terra si è rovesciata. In prognosi riservata

Milano - cade porta di calcio dell'oratorio : grave bimbo di 8 anni : Un bambino di 8 anni, che stava partecipando a una festa all'oratorio di Cerro al Lambro (Milano), si è arrampicato su una porta da calcio non fissata a terra che, rovesciandosi, lo ha...

Milano. Ferrovia e scalo di Porta Genova : futuro e tracce di memoria : Il Municipio 6 di Milano organizza un imPortante evento per domani in collaborazione con MuseoLab6. Si tratta di una passeggiata

Milano. Sala : “importante accendere i riflettori sulle nostre eccellenze imprenditoriali” : “È importante accendere i riflettori sulle nostre eccellenze imprenditoriali, non solo perché rappresentano un impulso per lo sviluppo del territorio,

Sky porta il David in piazza a Milano - in attesa di Michelangelo - Infinito al Cinema : Una fedele riproduzione a grandezza naturale del celebre David di Michelangelo è apparsa a sorpresa questa mattina nel cuore di Milano, in piazza San Babila, a pochi giorni dell’uscita al Cinema del nuovo film d’arte Sky “Michelangelo – Infinito”, prodotto con Magnitudo Film e distribuito da Lucky Red, al Cinema dal 27 settembre al 3 ottobre. Non ...

Olimpiadi 2026 - scontro con Milano. Il Governo : "Impossibile portare avanti la candidatura" : Milano non si tira indietro dalla candidatura italiana a tre, con Torino e Cortina, per ospitare i giochi olimpici invernali del 2026 ma la città, che è quella più conosciuta a livello internazionale, deve essere la più visibile o perlomeno la prima nel brand olimpico, che dovrà riportare solo i nomi delle città. È questa in sintesi, a quanto si apprende, la richiesta che il sindaco di Milano, ...

Brevetti : Danovi (ordine avvocati) - portare a Milano la sede del Tub (2) : (AdnKronos) - E' perciò "naturale preparare -osserva Danovi- la strada perché Milano sia la sede di una divisione centrale del tribunale unificato dei Brevetti, al posto di Londra. Siamo pronti logisticamente e professionalmente, a cominciare dagli avvocati e dai magistrati, dai consulenti in propri