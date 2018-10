Milano - aumentano valori diossine : Milano , 19 ott., AdnKronos, - aumentano i valori delle diossine a Milano . Il secondo filtro dell'Arpa per rilevare la presenza di diossine e furani nell'area della zona Bovisasca dopo l'incendio di ...

Milano - multe agli automobilisti stranieri : aumentano gli incassi - svizzeri i più indisciplinati : I «vicini» in gita sotto la Madonnina. La folla di turisti sempre in aumento che da ogni angolo del mondo arriva in città con la propria macchina, la noleggia oppure approfitta del successo milanese ...