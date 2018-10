Milan | Maldini recordman di presenze nel derby

Milan - parla Shevchenko : 'Con Leo e Maldini c'è serenità. Gattuso? E' all'altezza - su Icardi-Higuain...' : Andriy Shevchenko , ex attaccante del Milan , ora commissario tecnico dell' Ucraina , parla a Sky Sport , partendo dalla nuova proprietà rossonera: 'Adesso c'è una grande serenità con l'arrivo del nuovo proprietario: è cambiata la dirigenza, sono arrivati Leonardo e Paolo Maldini. Vedo una certa ...

Milan - Maldini fa sognare i tifosi : "Ibrahimovic sarebbe perfetto" Raiola nega : Il Milan di Gennaro Gattuso ha trovato linfa nuova grazie ad una ritrovata serenità societaria ma soprattutto grazie a Gonzalo Higuain che era il terminale offensivo che mancava alla squadra rossonera per fare il definitivo salto di qualità. Il passaggio di proprietà da Yonghong Li al fondo americano Elliott ha sancito la rinascita di uno dei club più gloriosi del mondo che con Leonardo-Scaroni-Maldini ha trovato stabilità e tante certezze per ...

Suso : Maldini leggenda da soggezione - il Milan gioca come la Spagna - Calcio : La Spagna è una delle migliori selezioni al mondo, per me è un premio enorme'. Sulle sue qualità, poi aggiunge: 'So come giocare a Calcio, ogni step della mia carriera mi ha insegnato delle cose. ...

Milan - Maldini apre ad Ibrahimovic ed infiamma i tifosi su Paquetà : Paolo Maldini a tutto tondo sul calciomercato del Milan, da Ibrahimovic a Paquetà, il club rossonero si prepara a far sognare i tifosi Paolo Maldini è stato ospite del Festival dello Sport in questi giorni. Il dirigente del Milan è stato interpellato in merito a diversi argomenti che riguardano il club rossonero, sopratutto sul calciomercato che già da questo mese di ottobre sta infiammando le cronache ed anche i tifosi che fremono in ...

Milan - Maldini a tutto campo 'Gattuso ha nostra fiducia - è cresciuto molto' : Era un visionario: ricordo che ci guardavamo straniti quando ci diceva che saremmo diventati il miglior club del mondo. Farà bene con il Monza. Mi ha sorpreso questa sua scelta ma sono certo farà ...

Milan - Maldini : 'Gattuso ha fatto un grande salto di qualità. Paquetà giocatore che può far sognare' : Un tuffo nel passato, soffermandosi però anche sul presente e sul nuovo ruolo all'interno della dirigenza del Milan . Il Festival dello Sport di Trento è l'occasione per Paolo Maldini di ripercorrere la propria carriera, parlando anche degli obiettivi a breve-medio termine della società rossonera. Si parte con il passato, dalle ...

Milan - Maldini : “Gattuso è un allenatore preparato - Paquetà può far sognare i tifosi” : Paolo Maldini, ospite a Trento del Festival dello Sport anche per ripercorrere la sua straordinaria carriera in rossonero, non si sottrae all’attualità e dice la sua su Gattuso e il neo acquisto Paquetà: “Rino ha un grande senso di appartenenza ed è quello che io e Leonardo vogliamo trasferire al Milan – dice Maldini, neo responsabile dell’Area sport del club rossonero -. L’immagine di Rino sta cambiando: ...

Milan : Maldini - Gattuso non solo grinta : ... non si sottrae all'attualità: "Rino ha un grande senso di appartenenza ed è quello che io e Leonardo vogliamo trasferire al Milan - dice Maldini, neo responsabile dell'Area sport del club rossonero -...

Milan - Maldini : “Paquetá non è pronto ma può far sognare i tifosi” : Ospite a Trento al “Festival dello Sport”, Paolo Maldini, leggenda e dirigente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando non solo della sua carriera ma anche di argomenti di attualità partendo dal tecnico rossonero Gattuso. Milan, Maldini: “L’immagine di Gattuso sta cambiando” Queste le parole neo-responsabile dell’Area sport del club meneghino: “Rino ha un grande […] L'articolo Milan, ...

Boban : 'Il Var sta ripulendo il calcio - perfetto per l'Italia. Milan - nuovo ciclo con Leonardo - Maldini e Higuain' : Ex centrocampista di Milan e Croazia e ora vice segretario della FIFA, Zvonimir Boban ha concesso una lunga intervista a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai Uno : le sue dichiarazioni. CROAZIA AL MONDIALE - 'E' stato un magnifico torneo, che ha ridato tantissime speranze alle squadre. La capacità della Russia di organizzare un evento ...

Milan Gattuso 'Pochi cambi - Olympiacos più esperto di noi. Ibra a gennaio Parlate con Leo e Maldini' : MilanO - Gattuso non si fida dell'Olympiakos, avversario domani sera a San Siro in Europa League. Per questo l'allenatore rossonero effettuerà un turnover meno pronunciato rispetto a quello della ...

ZLATAN IBRAHIMOVIC AL Milan?/ Ultime notizie : Gattuso non chiude : "Chiedete a Maldini e Leonardo" : ZLATAN IBRAHIMOVIC al MILAN? Ultime notizie: contatti con lo svedese, pronto contratto da gennaio 2019 al giugno successivo. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy pronto al ritorno(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Milan - Castillejo in esclusiva a Sky : 'Il ruolo? L'importante è giocare. Voglio ripagare la fiducia di Maldini' : "Il ruolo non conta - ammette a Sky Sport - Non avevo mai fatto la punta, però mi sono divertito. Ho sempre giocato a destra, ma va bene anche a sinistra. L'importante è essere in campo e divertirsi".

Milan - Castillejo si scopre : “non importa il ruolo - voglio giocare e divertirmi. Maldini? Che orgoglio le sue parole” : L’esterno del Milan ha parlato a pochi giorni dal gol al Sassuolo, esprimendo le proprie sensazioni “La verità è che da 3 anni gioco sulla destra. Per me è uguale sia sinistra che destra o anche davanti. Se posso giocare e divertirmi, la posizione è ciò che conta meno”. Spada/LaPresse Lo dice l’attaccante del Milan Samu Castillejo a due giorni dal suo primo gol in maglia rossonera realizzato contro il Sassuolo, ...