Migranti | sul sito del ministro dell' Interno un video mostra un altro ' scarico' a Claviere

Amnesty accusa la polizia francese : "Insulta - insegue e respinge in barba alle leggi i Migranti verso l'Italia" : Amnesty International denuncia "violazioni sistematiche" dei diritti di rifugiati e migranti al confine franco-italiano, in seguito a una missione di osservazione realizzata i 12 e 13 ottobre, nella zona di Briancon, nelle Alpi francesi, non lontano dal villaggio italiano Clavière oggetto delle recenti polemiche legate allo sconfinamento da parte della gendarmeria francese. "Il Governo francese la smetta di fare orecchie da mercante", ...

Ue - Conte chiede più impegno sui Migranti. E sulla manovra : 'Dialogo ma stop austerity' : Oltre all'economia, l'immigrazione è un altro nodo ancora irrisolto, ereditato dallo scorso Consiglio di giugno. Conte ha ribadito la sua perplessità sulla guardia costiera europea , sia in termini ...

VERTICE UE - CONTE “CONDIVISIONE DEI Migranti”/ Ultime notizie - il premier sulla manovra “No a pregiudizi” : VERTICE Ue, CONTE “Dialogo su manovra senza pregiudizi". Ultime notizie, l'avviso del premier a Bruxelles “Basta austerity". Le parole del presidente del consiglio in senato(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:58:00 GMT)

Il ministro Salvini sul “caso Migranti” : «Non accettiamo le scuse della Francia» : La Procura apre un’inchiesta, la Prefecture des Hautes Alpes: «Avevamo avvertito gli italiani, ma il nostro veicolo non doveva varcare la frontiera senza autorizzazione»

Salvini sul caso Migranti : "Non accettiamo le scuse della Francia. È una vergogna internazionale” : «Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere, sulle Alpi del Torinese, è un’offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese, e mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall’Onu fino all’Europa - non trovino «vomitevole» lasciare delle persone i...

La Gendarmeria francese è accusata di scaricare Migranti sul confine italiano : Si riaccende la polemica sui migranti tra Italia e Francia, sei mesi dopo il blitz dei gendarmi di Parigi in un centro migranti a Bardonecchia. Stavolta a fare da detonatore è un episodio avvenuto a ...

Sul caso Riace il Viminale rettifica : nessun trasferimento obbligatorio di Migranti : Da sinistra si moltiplicano gli appelli. L'Associazione nazionale partigiani si rivolge al M5s: 'non giri lo sguardo e fermi Salvini'. Intanto il sindaco Lucano afferma: 'rifarei tutto' -

Migranti - Msf : 'I bambini detenuti sull'isola di Nauru sono disperati e tentano il suicidio' : Le loro condizioni psicologiche sono 'al di là della disperazione', denuncia Medici Senza Frontiere, che chiede la loro evacuazione e la fine della politica australiana di detenzione ...

Sulla questione charter di Migranti il caso Italia-Germania sembra chiuso : Il clima si rasserena. Nessun volo in arrivo dalla Baviera. Dell'accordo di Dublino e della sua revisione si discuterà a partire da stasera a Lione, nel vertice fra i ministri dell'Interno Ue -

Orlando : "La bandiera di Palermo sulle navi che salvano i Migranti" : Rossa e gialla come l'antico vessillo siciliano con la triscele, la bandiera della città di Palermo sventolerà su tutte le navi che prenderanno parte alla missione 'Mediterranea' di monitoraggio e ...

Don Gino Rigoldi/ Sull'emergenza Migranti : "La compassione viene prima delle leggi umane" (Che tempo che fa) : Don Gino Rigoldi sarà ospite questa sera della puntata di Che tempo che fa. Recentemente ha parlato di Mimmo Lucano, il Sindaco di Riace che è stato arrestato(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 21:06:00 GMT)