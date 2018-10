Migranti | scontro Italia Francia | Salvini sbeffeggia il presidente Macron

Migranti - scontro su rimpatri. Berlino frena : nessun volo verso Italia - : Il governo tedesco smentisce l'ipotesi di charter per riportare i Migranti nel Paese di primo approdo. Il ministro Salvini, che aveva minacciato la "chiusura degli aeroporti" : "Se questi voli non ...

Migranti - scontro sui rimpatri. Berlino frena : «Per ora stop» : Dopo aver chiuso i porti, Matteo Salvini stoppa ogni ipotesi di incremento dei reingressi dalla Germania e minaccia di bloccare anche gli aeroporti. «Se qualcuno a Berlino o a Bruxelles -...

Scontro Governo-Germania - Salvini “chiusi aeroporti”/ Caos Migranti : Seehofer smentisce - Gentiloni attacca : Migranti, Salvini “Chiuderemo gli aeroporti”. Ultime notizie, Germania pronta a mandarci 40mila "dublinanti", con la Merkel che avrebbe già programmato due date(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Fico : non si polarizzi scontro sui Migranti - non puntare dito : Roma, 3 ott., askanews, - 'La cosa che più non va fatta è polarizzare uno scontro, bisogna volare più alto e comprendere anche chi ha difFicoltà di accoglienza, è importante non puntare il dito e ...

Sindaco Riace arrestato - su Migranti si riaccende scontro politico : Roma, 2 ott., askanews, - Il caso Riace fa salire ancora la tensione sul tema migranti: il Sindaco del comune calabrese Domenico Lucano è da stamani agli arresti domiciliari, insieme alla sua compagna ...

Salvini a Tunisi per i Migranti. Nuovo scontro con la Francia su Aquarius : Missione lampo del ministro, con l'obiettivo, spiega, di migliorare gli accordi sull'immigrazione e svegliare l'Ue. Da Parigi il portavoce del governo attacca: 'Se il signor Salvini pensa che potrà ...

AQUARIUS - SCONTRO ITALIA-FRANCIA SU Migranti : SALVINI VS MACRON/ Ultime notizie Malta - MSF "Onde alte 2 metri" : AQUARIUS: accordo tra Francia, Spagna, Portogallo, Germania. Ultime notizie MIGRANTI, nave diretta a Malta: il soccorritore Porro, "non siamo fantasmi"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 18:10:00 GMT)

Parigi dice no all'Aquarius con 58 Migranti - verso un nuovo scontro tra Italia e Francia : Marsiglia - 'Per ora, la Francia dice no' : il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, intervistato da Bfm-Tv-Rmc, ha risposto così alla domanda se la Francia fosse pronta ad accogliere la richiesta dell'Ong Sos Mediterranee di aprire il porto di Marsiglia alla ...