Migranti | Garante dei detenuti | “Gravi criticità nei centri per il rimpatrio” La replica

Garante : criticità in 4 centri Migranti : 17.35 Il Garante per i diritti dei detenuti durante una visita ha riscontrato "gravi criticità" in 4 centri di permanenza per il rimpatrio. A Bari,Torino,Brindisi,Potenza, "l'assenza di locali in comune e di alcuni arredi, determinano rischio degrado anche per gli elementari diritti primari",così nel rapporto. Il Viminale sottolinea come "l'impegno a migliorare i centri sia costante". "Ogni sforzo spesso viene vanificato dai continui e ...