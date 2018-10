: Migliaia honduregni a confine Messico - TelevideoRai101 : Migliaia honduregni a confine Messico - ManuelVL_ : RT @MicaelaTacconi: Andrés Manuel López Obrador assumerà ufficialmente la presidenza del Messico il prossimo 1 dicembre con un ambizioso pr… - lazago85 : RT @MicaelaTacconi: Andrés Manuel López Obrador assumerà ufficialmente la presidenza del Messico il prossimo 1 dicembre con un ambizioso pr… -

di migranti, provenienti per lo più dall'Honduras, hanno forzato dal Guatemala i cancelli del posto di frontiera di Tecun Uman con il, ma sono stati bloccati nella 'terra di nessuno' dallo sbarramento della polizia messicana che ha impedito loro, l'ingresso nello Stato di Chiapas. Impegnato a seguire l'evoluzione del movimento, cruciale in vista delle voto di mid term a novembre negli Usa, Trump ha immediatamente tweettato un ringraziamento al: "Spero che continuino in questo modo!"(Di venerdì 19 ottobre 2018)