Messico invia polizia a confine Chiapas

Nel pomeriggio di ieri il presidente messicano Enrique Pena Nieto hato a Tapachulas, in, due aerei con a bordo 244 agenti dellafederale anti-sommossa per vigilare la frontiera. Precedentemente, Trump, preoccupato per l'arrivo massiccio di migranti honduregni, aveva minaciato che se ilnon avesse fatto il necessario per frenare l'ondata di persone, avrebbe chiamato "l'esercito degli Stati Uniti" e chiuso la frontiera meridionale.(Di venerdì 19 ottobre 2018)