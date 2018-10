Melegatti ce l' ha fatta Il pandoro sarà sugli scaffali a Natale

huffingtonpost

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Non usciranno subito dallo stabilimento di San Giovanni Lupatoto, storica sede fondata da Domenico, i primi pandori dopo la sospensione dell'attività e il fallimento dell'azienda dolciaria veronese.Dopo l'accordo siglato ieri sera tra i rappresentanti dei sindacati e la Sominor, l'azienda nell'orbita del gruppo vicentino Forgital legato alla famiglia Spezzapria che ha rilevatoall'asta in Tribunale, sembra confermato che la ripresa dell'attività non avverrà nello stabilimento veronese, che necessita di interventi per la messa a norma degli impianti e, considerati i tempi molto ristretti per la mini-campagna natalizia, non potrà riavviare la confezione dei primi pandori e panettoni che torneranno sul mercato dopo un anno.Intanto peròriparte con la riassunzione da parte della newco di 26 lavoratori, 16 impegnati nella ...