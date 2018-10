Matteo Salvini avverte Luigi Di Maio | ' Manina? Giochetti pericolosi con l' Europa che ci

Matteo Salvini - lo sfogo brutale dopo la buffonata di Luigi Di Maio : 'Qua rischiamo una figura di me***' : Matteo Salvini era a Mosca mentre a Roma Luigi Di Maio andava a Porta a porta ad annunciare una denuncia in procura contro il governo, cioè se stesso, per colpa di una 'manina' che avrebbe modificato ...

Dl fiscale - Matteo Salvini : Cdm di sabato? Se serve ci sarò : "Ancora non è stato convocato il Consiglio, ma se serve che Salvini ci sia, Salvini ci sarà". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini a Viva l'Italia, su Rete 4. Il leader leghista ha comunque ...

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini - ponti tagliati definitivamente dopo la manovra : Il problema, nota Italia Oggi , è fondamentalmente di politica interna. Lo scorso sabato pomeriggio il vice di Salvini nella Lega, Giancarlo Giorgetti , ha di fatto celebrato il De Profundis di ...

Matteo Salvini - la risposta alla lettera Ue sulla manovra : 'Non molliamo nemmeno se mandano le truppe' : Mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Bruxelles, nella conferenza stampa col commissario ue Moscovici, auspicava ' il dialogo con l'Europa , pur partendo da posizioni diverse' dopo la lettera con cui lo stesso ...

Matteo Salvini : 'Potrei candidarmi per guidare l'Europa. Me lo ha chiesto il fronte sovranista' : Potrebbe candidarsi alla presidenza della Commissione europea con il fronte sovranista Matteo Salvini. Ad annunciarlo è lo stesso ministro dell'Interno che in una intervista a La Repubblica ha detto ...

Il leader del governo nazionalpopulista Matteo Salvini ci sta portando in braccio alle democrazie illiberali : Il leader del governo nazionalpopulista Matteo Salvini vola a Mosca e dichiara di "sentirsi a casa propria". Non ne dubitavamo.L'Italia, passo dopo passo, si colloca sempre più vicina all'autocrate russo, alle democrazie illiberali alla Orban e ai neofascisti alla Le Pen, mentre è sempre più distante dalle democrazie rappresentative europee che, seppure con le loro grandi responsabilità e i loro errori, sono ancora ...

Matteo Salvini candidato alla presidenza della Commissione Ue : Il leader della Lega potrebbe avere un ruolo di primo piano alle prossime elezioni europee. Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini

Matteo Salvini solleticato dall'idea di fare lo Spitzenkandidat : "I miei alleati sovranisti mi vogliono alla Commissione Ue" : Quando entra in aereo, volo di linea Az 549 per Mosca, scatta l'applauso in cabina passeggeri. Prende nota La Repubblica, che intervista il leader leghista proprio in occasione della sua breve visita in Russia. Nella chiacchierata in volo il capo leghista per la prima volta ammette che sta valutando la proposta avanzatagli dagli altri sovranisti: essere il candidato presidente della Commissione Ue, lo Spitzenkandidat dell'Internazionale ...

Matteo Salvini ride in faccia a Luigi Di Maio : il gesto clamoroso che umilia i grillini : Ha letto le agenzie, Matteo Salvini, atteso la fine di Porta a porta. Lì, in studio da Bruno Vespa, Luigi Di Maio ha parlato di "testo manipolato inviato al Quirinale" e di "manina tecnica o politica" che ha modificato il contenuto del decreto fiscale sul condono.-- Un'accusa inaudita, una bomba politica istituzionale, l'ombra del complotto gettata di nuovo sui tecnici del Tesoro, ma pure sugli alleati della Lega. Secondo la Stampa, Salvini dopo ...

Il ritorno di Matteo Salvini a Mosca - : Nonostante che il tema centrale di questo incontro era l'economia, si è parlato anche della politica. Sputnik Deutschland ha chiesto a Matteo Salvini della sua opinione riguardo i risultati delle ...

Matteo Salvini 'un demonio'. Ci mancava solo il satanismo : chi è la star mondiale che sputa su Lega - e Italia - : ' Matteo Salvini è il demonio'. Ci mancava solo Bono Vox , leader degli U2 , alla schiera di anti-leghisti del mondo dello spettacolo. Il cantante irlandese protagonista di quattro concerti al Mediolanum Forum di Assago , Milano, ha regalato un siparietto 'politico' al pubblico Italiano, calandosi nella ...

Matteo Salvini sbertuccia ancora il premier Giuseppe Conte : in visita a Mosca prima di lui : Sarà Matteo Salvini e non il premier Giuseppe Conte a dare la linea dell'Italia sulle sanzioni alla Russia . Con un blitz organizzato d'intesa con il capo di Confindustria Russia Ernesto Gerlenghi , ...

Concerto U2 - Bono vestito da diavolo : 'Il mio consiglio è Matteo Salvini...' : Durante il Concerto degli U2 al Forum di Assago a Milano, Bono Vox - travestito da diavolo - ironizza sul vicepremier leghista: 'In Italia, - dice - c'è scelta tra le opzioni...

U2 a Milano - il cantante Bono Vox interpreta il diavolo MacPhisto e cita Matteo Salvini sul palco : Durante l’ultima tappa del tour italiano a Milano, il cantante degli U2 Bono Vox ha citato il ministro Matteo Salvini durante l’intro di Acrobat. Il cantante indossava i panni del personaggio diabolico MacPhisto che parla ed elenca i suoi amici. Anche in apertura del live c’è stato un appello per l’accoglienza dei migranti, tema da sempre sostenuto dalla band irlandese L'articolo U2 a Milano, il cantante Bono Vox ...