Mattarella | rastrellamento ebrei Roma monito per nostra civiltà

(Di venerdì 19 ottobre 2018)– Quest’anno si celebra il 75esimo anniversario del 16 ottobre 1943, quando, durante l’occupazione nazista di, oltre 1.000ni furono presi e deportati nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau. Solo un esiguo numero, 16 persone, tra cui una sola donna, tornarono alle loro case. La Comunita’ di Sant’Egidio e la Comunita’ Ebraica di, come ogni anno dal 1994, ricordano questo tragico momento della vita della citta’ con un ‘pellegrinaggio della memoria’. In un messaggio per il settantacinquesimo della deportazione il Presidente della Repubblica, Sergio, si e’ cosi’ espresso: “Il sacrificio, la tribolazione, il martirio di tanti innocenti, e’ unpermanente allacivilta’, che si e’ ricostruita promettendo solennemente ‘mai piu” e, tuttavia, ...