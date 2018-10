Mattarella contro ordinanza comune | no multe per chi chiede elemosina

Mattarella : “Il Capo dello Stato è la voce della Costituzione contro ogni smarrimento verso i valori della Carta” : I presidenti della Repubblica sono “custodi della Costituzione ” e svolgono “una funzione di responsabile vigilanza costituzionale”. In questo senso, si può dire che “la Costituzione parla attra verso di essi”. Sono le parole del Capo dello Stato , Sergio Mattarella , a Pontedera, alla cerimonia commemorativa per il quarantesimo anniversario della morte di Giovanni Gronchi, terzo presidente della Repubblica ...

Mattarella : formazione contro la povertà : 10.28 In"Europa le disuguaglianze si sono approfondite e la forbice sociale si è ampliata.In Italia sia i casi di povertà assoluta,sia i casi di povertà relativa sono aumentati. Per questo è indispensabile(...)continuare con politiche di sostegno". Così il presidente della Repubblica, Mattarella , per la Giornata delle Nazioni Unite dedicata alla lotta alla povertà . Bisogna investire "sulle persone, sulle loro abilità e la loro formazione , al ...

Giornata contro povertà : Mattarella - indispensabili investimenti su persone e loro formazione : ... "Nel ventiseiesimo anniversario della Giornata delle Nazioni Unite dedicata alla lotta alla povertà , desidero esprimere il mio apprezzamento a co loro che si battono per liberare il mondo da una ...

Altolà di Mattarella contro gli attacchi alle Authority : Nel migliore dei casi, come ha fatto ieri il premier Giuseppe Conte, sarebbero valutazioni che si basano su 'algoritmi per la crescita che sono differenti da quelli del ministero dell'Economia' . ...

Manovra e scontro con l'Ue - mediatori in campo. Da Mattarella a Giorgetti - tutti i nomi : Alta tensione tra governo ed Europa, lo spread otre quota 300. Chi spegnerà l'incendio? Da Mattarella a Conte, da Tria a Moavero Milanesi e Giorgetti . A Bruxelles vola anche Fico: "Moscovici verrà in ...

Mattarella preoccupato dallo scontro governo-Ue : ipotesi messaggio alle Camere : Sergio Mattarella sarebbe seriamente preoccupato dal rischi di bocciatura della manovra economica italiana da parte non solo dell’Unione europea, ma anche delle tanto temute agenzie di rating e, di conseguenza, dei Mercati. Per questo, secondo quanto riporta Marco Antonellis su Dagospia, dopo aver fatto il punto della situazione, ritenuta drammatica, con il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e con quello della Banca ...

Salvini show su Facebook : incassa la firma di Mattarella e inizia la nuova crociata contro Mediterranea : "In Italia non sbarca" : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...