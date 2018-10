Mattarella cancella l' ordinanza anti elemosina

Ponte Morandi - oggi lutto nazionale. In corso i funerali di Stato per 19 vittime : applausi per Mattarella. Bagnasco : “Giustizia doverosa ma nulla potrà cancellare” – LA DIRETTA : oggi è la giornata del lutto nazionale, in cui tutta l’Italia si stringe attorno a Genova per piangere le vittime del crollo del Ponte Morandi. Un lungo, commosso applauso ha accolto una delegazione delle squadre dei vigili del fuoco al loro ingresso nel padiglione blu della Fiera di Genova, dove l’arcivescovo Angelo Bagnasco ha celebrato i funerali di Stato: “Sappiamo che qualunque parola umana, seppure ...