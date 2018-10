ilfattoquotidiano

: A #Matera vietato l'uso di #acqua potabile, chiuse le scuole - Agenzia_Ansa : A #Matera vietato l'uso di #acqua potabile, chiuse le scuole - Adri19510 : Vietato l'uso di acqua potabile, chiuse le scuole - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Matera, vietato uso dell’acqua potabile per presenza batteri fecali: scuole chiuse -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) L’acquadiè contaminata da. Il sindaco Raffaello De Ruggieri ha quindi disposto con un’ordinanza cautelativa il divieto dell’uso dell’acquaper motivi sia igienici che alimentari a meno che non venga prima bollita a 100 gradi tra i 3 e i 5 minuti. E ha deciso per oggi anche la chiusura delle. All’origine del divieto il “superamento dei parametri deicoliformi a 37 gradi centigradi del partitore Terlecchia-”. In una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale è inoltre sottolineato che “Acquedotto Lucano provvederà all’immediata istituzione di idonei servizi alternativi di consegna di acquamediante autobotti e/o acqua in confezione originale”. L’ordinanza del sindaco “si è resa necessaria dopo la comunicazione inviata ieri alle ore 21.59 ...