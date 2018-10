MATERA | SCUOLE CHIUSE E DIVIETO DI BERE ACQUA POTABILE | BATTERI FECALI Ultime notizie

MATERA - batteri nell'acquedotto : stop all'acqua potabile e scuole chiuse : Il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha emesso un'ordinanza cautelativa di divieto in tutto il territorio comunale di far uso per fini potabili dell'acqua erogata da Acquedotto Lucano, fino a ...

MATERA - scuole chiuse e divieto di bere acqua potabile : "Superati i parametri" : A deciderlo il sindaco Raffaello De Ruggieri con un'ordinanza firmata dopo una comunicazione inviata dalla locale azienda sanitaria

Batteri fecali nell'acqua a MATERA : divieto d'uso e tutte le scuole chiuse : L'ordinanza emessa dal sindaco di Matera dopo le analisi sull'acqua potabile erogata da Acquedotto Lucano

Emergenza acqua a MATERA : scuole chiuse : Raffaello De Ruggieri ha emesso un’ordinanza cautelativa di divieto in tutto il territorio di Matera di fare uso per fini potabili

Sir : principali notizie dall'Italia e dal mondo. Catanese - nubifragio nella notte. MATERA senz'acqua e scuole chiuse. Brasile - Bolsonaro in ... : Cronaca: Padova, giro di mazzette tra personale ospedaliero e imprese funebri. 42 rinvii a giudizio Giro di presunte mazzette che sarebbero state pagate da alcuni impresari delle onoranze funebri ...

MATERA - vietato l'uso dell'acqua potabile per aumento batteri coliformi. Scuole chiuse - : Ordinanza del sindaco De Ruggieri: la doppia decisione è stata presa a causa del superamento dei parametri dei batteri coliformi. L'amministrazione fa sapere che "Acquedotto Lucano provvederà all'...

MATERA - vietato uso dell’acqua potabile per presenza batteri fecali : scuole chiuse : L’acqua potabile di Matera è contaminata da batteri fecali. Il sindaco Raffaello De Ruggieri ha quindi disposto con un’ordinanza cautelativa il divieto dell’uso dell’acqua potabile per motivi sia igienici che alimentari a meno che non venga prima bollita a 100 gradi tra i 3 e i 5 minuti. E ha deciso per oggi anche la chiusura delle scuole. All’origine del divieto il “superamento dei parametri dei batteri ...

Troppi batteri - a MATERA vietato l'uso dell'acqua potabile. Scuole chiuse : A causa del "superamento dei parametri dei batteri coliformi a 37 gradi centigradi del partitore Terlecchia-Matera", con un'ordinanza cautelativa, il sindaco della Città dei Sassi, Raffaello De Ruggieri, ha vietato "in tutto il territorio comunale di far uso per fini potabili dell'acqua erogata da Acquedotto Lucano, fino a diversa disposizione". È stata inoltre disposta la chiusura delle Scuole per oggi, venerdì 19 ...

Vietato l’uso dell’acqua potabile a MATERA - scuole chiuse : A causa del “superamento dei parametri dei batteri coliformi a 37 gradi centigradi del partitore Terlecchia-Matera“, il sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri, ha Vietato “in tutto il territorio comunale di far uso per fini potabili dell’acqua erogata da Acquedotto Lucano, fino a diversa disposizione“. Oggi, venerdì 19 ottobre, è stata inoltre disposta la chiusura delle scuole a Matera. Ecco di seguito ...