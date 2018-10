Marco Liorni ospita Gessica Notaro | anticipazioni Italia Sì

Rita Dalla Chiesa : “Soffro ancora per Frizzi - Marco Liorni me lo ricorda” : Rita Dalla Chiesa torna a parlare del dolore per la morte di Fabrizio Frizzi e del nuovo programma Rai che conduce insieme a Marco Liorni. L’ex regina di Forum è stata legata per dieci anni al conduttore televisivo e anche dopo la loro separazione i due sono rimasti in ottimi rapporti, per questo la scomparsa improvvisa di Frizzi ha lasciato una feRita profonda nell’animo di Rita Dalla Chiesa. La presentatrice non ha mai nascosto di ...

Rita Dalla Chiesa : "Marco Liorni mi ricorda Fabrizio Frizzi" : Ospite de I Lunatici su Rai RadioDue, la conduttrice Rita Dalla Chiesa ha parlato dell'ex marito Fabrizio Frizzi, scomparso qualche mese fa: Ci penso, mi manca moltissimo, a me e a tutta la mia famiglia. E' sempre stato presente, anche dopo che ci siamo separati. Mi manca molto, mi succede a volte di pensare di chiedergli una cosa per poi rendermi conto che non è più possibile. Erano 27 anni che era presente, tra convivenza, matrimonio e ...

Italia Sì : Marco Liorni regge la sfida con Verissimo : Italia Sì: ascolti stabili per Liorni (nonostante Asia Argento a Verissimo) Il segreto per restare sulla cresta dell’onda è quello di non tradire mai il proprio pubblico. Questo lo sanno bene le personalità del mondo dello spettacolo che per nulla al mondo rinuncerebbero all’amore dei telespettatori. E non si sta parlando dell’amore urlato a suon di ‘caffeucci’ o ‘esclusive solo per voi’, ma di quello ...

Marco Liorni dà voce ai 'Supereroi' : Cosa spinge una persona ad impersonare il proprio supereroe preferito? Italia Sì entrerà anche nel fantastico mondo dei 'cosplayers'. E restando in tema di mondi paralleli si parlerà del linguaggio ...

Italia Sì anticipazioni - 13 ottobre : gli ospiti di Marco Liorni : Marco Liorni: cosa succederà sabato 13 ottobre a Italia Sì Finalmente, dopo una settimana televisiva impegnativa, arriva il sabato pomeriggio con un nuovo appuntamento targato Italia Sì con Marco Liorni. Quest’ultimo sta vincendo la sua ardua scommessa grazie all’amore che il pubblico ha nei suoi confronti grazie a ben sette anni a La vita in diretta. Si sa che il sabato pomeriggio di ai1 non è un terreno di facile semina, ma ...

Italia Sì : Marco Liorni fa il picco d’ascolti contro Verissimo : Italia Sì cresce ancora: Liorni supera 1 milione e mezzo di spettatori Il lunedì così come il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì sono giorni tristi perché non va in onda Italia Sì. Parafrasando così l’azzeccata canzone di Mauro Coruzzi che ha dedicato al programma di Rai1, bisogna dire che Marco Liorni sta vincendo la sua ardua scommessa. Il sabato pomeriggio di Rai1 non è un terreno facile e prima di lui erano riusciti a ...

Marco Liorni con Italia Sì dà voce alla gente comune : ... volti emozioni, problemi e soluzioni, ma soprattutto persone comuni, pronte a condividere la propria vita davanti a un pubblico popolare e a un gruppo di 'saggi' del mondo dello spettacolo: Rita ...

Italia Sì - Marco Liorni : la parodia di Coruzzi e i complimenti di Amadeus : Italia Sì di Marco Liorni: la canzone di Mauro Coruzzi spopola in rete Domani pomeriggio su Rai1 avrà inizio il terzo appuntamento con Italia Sì, condotto e ideato da Marco Liorni. Non più conduttore de La vita in diretta (i telespettatori continuano a rimpiangerlo), Marco Liorni ha esordito alla guida di un programma ideato da lui stesso e che pone al centro dell’attenzione la gente comune che ogni mattina si sveglia per affrontare una ...

Italia sì - chi deve fare molta attenzione a Marco Liorni : la bomba di Maurizio Costanzo : È ripresa la contrapposizione, il sabato pomeriggio, tra Verissimo su Canale 5 e il nuovo programma Italia Sì con Marco Liorni , su Rai 1. È una sfida divertente, e vedremo come andrà a finire, anche ...