Marbella Ibarra trovata morta | «L' hanno torturata e uccisa» Era la pioniera del calcio

Mondo del calcio in lutto : morta Marbella Ibarra : Era scomparsa in settembre, soltanto venerdì la polizia messicana ha trovato il cadavere di Marbella Ibarra, avvolto in fogli di plastica, che portava evidenti segni di tortura. Famosa nel Mondo del calcio per aver fondato la prima squadra di calcio femminile professionisti, la Xolos de Tijuana, aveva 44 anni e dopo la scomparsa la famiglia aveva temuto un sequestro di persona. Il movente dell’uccisione non e’ stato chiarito. ...