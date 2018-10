optimaitalia

: Mara Impara – La nuova musica, il programma con la Maionchi e Cosmo, Achille Lauro e molti altri… - OptiMagazine : Mara Impara – La nuova musica, il programma con la Maionchi e Cosmo, Achille Lauro e molti altri… - LaCasaDelRap : #Top_flash_news “Mara Impara – La nuova musica” è il primo format televisivo di Billboard Italia: L'articolo “Mara… - viviromatv : “Mara impara – La nuova musica”, il primo format televisivo di Billboard Italia! -

(Di venerdì 19 ottobre 2018)- Laè ilTV che vede protagonista, in onda sy Sky Uno dal 29 ottobre. Si tratta del primo formate televisivo di Billboard Italia che andrà in onda tutti i giorni dal 29 ottobre al 2 novembre, alle 19:25 e con replica alle 13:00 e alle 16:45.- Lasarà disponibile anche su Sky On Demand.In ogni puntata,sarà in compagnia di alcuni ospiti. Sono inper i diversi appuntamenti alcuni degli artisti e dei producer più apprezzati del momento, artefici di hit indiscutibili che risuonano in continuazione in radio.Tra gli ospiti dici sonoma anche Takagi&Ketra, artefici del tormentose estivo cantato da Giusy Ferreri, Amore e Capoeira. Presenti anche Myss Keta e Nitro. Il progetto è nato dalla stessae dalla sua volontà di mettersi in ...