Manuel Careddu | c' è un altro amico che sapeva dell' omicidio Il padre | “E' coinvolto

Manuel Careddu - mamma furiosa : «Belve - me l'hanno ammazzato». E spunta un sesto uomo coinvolto : Nella giornata di ieri è stato ritrovato il corpo senza vita di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer, provincia di Nuoro, che era scomparso l'11 settembre, ucciso e sepolto in un...

Il delitto di Manuel Careddu Al telefono le risate degli amici. La madre : «Siete belve» : Il corpo del 18enne fatto a pezzi con una motosega e sotterrato: per riconoscerlo servirà l’esame del Dna. La brutalità del gruppo nelle intercettazioni dei carabinieri e la disperazione della mamma: «Ammazzato come una bestia». Caccia a un sesto uomo

Manuel Careddu - la mamma disperata : “Sono belve - me l’hanno ammazzato come una bestia” : "Non provo pietà per i genitori di quei ragazzi", sono le parole di Fabiola Balardi, madre del 18enne sardo massacrato dai coetanei per un debito legato alla droga. La donna chiede giustizia: "Vi voglio vedere tutti e cinque morti. Vi vorrei fare a pezzi uno per uno.Continua a leggere

Manuel Careddu - una microspia registra gli ultimi terribili momenti di vita : Manuel Careddu è stato ritrovato. Il corpo del 18 scomparso lo scorso 11 settembre è stato trovato ad una profondità di 20 cm nelle campagne tra Ghilarza Aida Maggiore e Abbasanta. Un omicidio terribile, peggiore di un film dell’orrore. I suoi assassini gli hanno prima spaccato il cranio, poi lo hanno fatto a pezzi. A rendere tutto ancora più macabro il fatto che la notte da Arancia Meccanica di cinque giovani finiti in carcere, tre maggiorenni ...

Manuel Careddu - ritrovato il corpo del 18enne : “Fatto a pezzi - cranio rotto”. Era sepolto nella campagna di Oristano : È stato ritrovato il corpo di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer ucciso l’11 settembre scorso. Fatto a pezzi e con il cranio fratturato, il cadavere era stato sepolto a 20 centimetri di profondità in un terreno nelle campagne di Ghilarza, vicino ad Oristano, a ridosso di un caseggiato rurale: lì aveva lavorato Cristian Fodde, uno dei 5 giovani tra i 17 e i 20 anni, arrestati la scorsa settimana per omicidio premeditato. Secondo ...

