Manovra | spread sopra 330 punti Mai così su da cinque anni

Manovra - la lettera della Ue Tria resiste dopo la bocciatura Corsa spread e paura contagio : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

Manovra - in arrivo la lettera Ue per chiarimenti. Intanto lo spread raggiunge i 320 punti : La bocciatura della Manovra si avvicina: è previsto per questa sera, 18 ottobre, o al massimo domani, l'arrivo di una lettera con richiesta di chiarimenti , che ha per mittente l'Unione Europea e per ...

Spread BTP/Bund a 320 punti - ma Conte ribadisce fiducia nella Manovra : ...sul documento programmatico italiano per il 2019 lascerebbe poca speranza ai risultati di un'illustrazione della manovra da parte dell'Italia sui quali avevano puntato sia il ministro dell'Economia ...

Lo spread preoccupa le banche. Spaccatura sulla valutazione della Manovra. Tria non riesce a rassicurare : "Caro ministro, se lo spread aumenta ancora c'è il rischio di dare meno credito a imprese e famiglie e anche di dovere fare qualche aumento di capitale". Metà mattina, Milano. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria siede al tavolo del comitato esecutivo dell'Abi e raccoglie con questi toni la preoccupazione di una banca di peso. È lo spread - viene riferito da alcuni partecipanti all'incontro a Huffpost - la grande paura ...

Manovra E SPREAD/ La sconfitta che l'Europa di Juncker e Moscovici nemmeno vede : Il Governo italiano ha approvato la MANOVRA, ma lo SPREAD ieri non è affatto salito. Un brutto colpo per l'Europa di Juncker e Moscovici. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 06:02:00 GMT)EURO E MANOVRA/ Il compromesso che serve all'Italia per salvarsi dai mercati, di C. PelandaFINANZA/ La brutta notizia per i mercati (e quella buona per l'Italia), di U. Bertone

Spread - mai accaduto in Italia : le banche lasciano solo il governo di Lega e M5s - la strana Manovra d'agosto : Le nostre banche si difendono dallo Spread inguaiano lo Stato Italiano. È il Corriere della Sera a rivelare la strategia occulta degli istituti di casa nostra, che in agosto 'hanno iniziato mostrare ...

Piazza Affari balza - ma banche caute dopo Manovra. Spread sotto 300 : Rimbalzo generalizzato per Piazza Affari, all'indomani del via libera del Governo Conte al Documento programmatico di bilancio e al decreto fiscale, e per le altre Borse europee sostenute dal pomeriggio vivace di Wall Street dopo le trimestrali di Goldman Sachs e Morgan Stanley e l'aumento delle stime sui risultati da parte di United Health e Johnson&Johnson. Auto, tecnologici e utility in evidenza, banche italiane frenate dai ...

Manovra - Boccia : serve crescita - no battute che aumentano spread : Roma, 16 ott., askanews, - La Manovra che sta per varare il Governo deve 'puntare sulla crescita', ma i vari ministri devono 'evitare battute che fanno aumentare lo spread' perché 'bisogna ...

Piazza Affari accelera con Spread sotto quota 300 dopo presentazione Manovra : sotto il 3% del Pil, ha detto ieri sera il ministro dell'Economia Giovanni Tria, 'non c'è eccesso di deficit'. 'L'idea che con questa manovra si voglia far saltare l'Europa' è insensata, secondo il ...

La Borsa reagisce alla Manovra. Spread sotto i 300 punti : Milano. L'approvazione della manovra economica, corredata dal decreto fiscale, e il suo invio alla Commissione europea nei tempi dettati dall'agenda toglie una parte della cappa d'incertezza dall'orizzonte degli investitori e concede un po' di respiro ai mercati nell'avvio di seduta di oggi. Lo spre

Spread torna sotto i 300 punti : la Manovra sembra convincere : Scemano le tensioni sul mercato dei titoli di Stato , dove il rendimento dei BTP a 10 anni scende, riportando lo Spread sotto il livello di guardia dei 300 punti sfondato la scorsa settimana . A ...