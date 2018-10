Manovra | Renzi al governo | ' Fermatevi | siamo ancora in tempo'

Manovra - Renzi : questo Governo manda a sbattere il Paese : Firenze, 19 ott., askanews, - "Se il problema di questo Paese fosse il Pd sarebbe facile risolverlo, qui il problema è un Governo che manda a sbattere il Paese". Lo ha detto Matteo Renzi, senatore del ...

Manovra - Renzi-Padoan : rischiamo l'osso del collo - momento grave : Qui non si tratta di fare la Manovra del Pd ma ci sono un ex premier ed un ex ministro dell'Economia che hanno cercato di dare fiducia ai mercati che adesso sono in grandissima incertezza, ed è un ...

Matteo Renzi contro Di Maio : "Abolire povertà? Da ricovero"/ Ultime notizie : ex premier contro Manovra Governo : Matteo Renzi contro Di Maio: "Abolire povertà? Da ricovero". Ultime notizie: ex premier contro la manovra del Governo Lega-Movimento 5 Stelle, le sue parole a Di Martedì(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 10:35:00 GMT)

Zingaretti lancia il nuovo Pd : 'le persone prima dei leader'. Renzi annuncia controManovra : Al fianco del governatore del Lazio molti big e l'endorsement di Gentiloni. L'ex segretario il prossimo fine settimana alla Leopolda presenterà con Padoan una controproposta di legge di bilancio -

Gentiloni : «Il Pd cambi strada» - e Renzi annuncia una «controproposta sulla Manovra alla Leopolda» : Parleremo di scienza, ricerca, futuro». Lui e Padoan, racconta, sono già sentiti:«In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i mercati sul rischio Italia, specie nel 2014. ...

Renzi : 'Alla Leopolda con Padoan faremo la nostra controproposta sulla Manovra' : "Il problema di questo Paese non è il Pd ma un governo che rischia di far andare a sbattere l'Italia". Lo ha detto Matteo Renzi uscendo dal seggio elettorale per le primarie dei democratici in Toscana.

Pd - Renzi 'Basta guerre interne'. E sulla Manovra 'Alla Lepolda controproposta con Padoan' : ROMA. Chiede una tregua interna, Matteo Renzi , nel giorno in cui Nicola Zingaretti chiude la sua 'Piazza grande' e lancia ufficialmente la sua candidatura. Parla uscendo dal seggio elettorale per le ...

Renzi sulla Manovra : «Alla Leopolda con Padoan presenteremo una controproposta al Governo» : Renzi si dice «davvero preoccupato» per l'economia. P er questo avanza la sua proposta: «Ci siamo sentiti ieri con Padoan. In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i ...

Manovra - Renzi : “Sul 2 - 4% di deficit sono laico. Non è una sciagura. Minniti segretario del Pd? È autorevole” : Non critica il 2,4 % di deficit previsto dalla Manovra dell’esecutivo M5s – Lega. “No, su questo sono laico. Fare il 2,4% non è una sciagura”, dice Matteo Renzi intervistato dal Corriere della Sera. “Ovvio è un azzardo, ma ci sono due problemi. Il primo di metodo. Se il premier va alla Borsa di New York e Tria parla agli investitori dicendo che il governo rispetterà le regole e non ci saranno forzature, poi non puoi ...

Matteo Renzi annuncia una Manovra ombra da offrire al Governo : "Il vicepresidenzialismo ci manda a sbattere" : "Magari il problema fosse il Pd. Stavolta sono davvero preoccupato". Matteo Renzi vede il paese andare a "sbattere a tutta velocità" dopo pochi mesi di Governo di Lega e M5S, "sembra che abbiano scelto di schiantarci contro il muro". Era l'ottimista del gruppo, contro i gufi che prevedevano sventura, ora è lui a vedere "la tempesta perfetta". L'ex segretario del Pd, in un'intervista al Corriere della Sera, spiega che "il mondo si ...

Manovra - Renzi : hanno fatto un pasticcio chiamato pace fiscale : ROMA, 8 OTT., askanews, - 'PROMETTI IL CONDONO. LA GENTE TI CREDE: APPLAUSI E SONDAGGI SU. POI TI FERMI. GLI ONESTI SI INDIGNANO. CHI PUÒ NON PAGA IN ATTESA DI CAPIRE COSA CONVENGA FARE. GLI INCASSI ...

Manovra - Renzi : E' 'debito' di cittadinanza - puro voto di scambio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Monti contro tutti : “Renzi? Critica questa Manovra ma voleva un deficit del 2 - 9. Giorgetti? Il pareggio di bilancio lo votò” : Renzi è poco credibile, Salvini rischia “di spararsi sui piedi” perché è “inconsapevole” di come funziona l’economia, mentre Giorgetti votò e fece votare l’introduzione del pareggio di bilancio in Costituzione, quello che ora vincola l’Italia nell’approvazione delle manovre finanziarie. Il riassunto è dell’ex presidente del Consiglio e senatore a vita Mario Monti che in un’intervista ad ...

Manovra - Renzi : "Di Maio? Non ha problemi con l'italiano ma con l'algebra" : "Questa Manovra economica abolisce la matematica, non la povertà". Così Matteo Renzi a margine della manifestazione dem in Piazza del Popolo a Roma. "Di Maio non ha fatto i conti. Noi pensavamo che il ...