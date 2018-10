Manovra | Moscovici | “Un’Italia senza euro non avrebbe senso | i cittadini sono a favore

ilfattoquotidiano

: Manovra, Moscovici: “Deficit al 2,4% desta preoccupazione all’Europa, ma non siamo contro l’Italia” - fattoquotidiano : Manovra, Moscovici: “Deficit al 2,4% desta preoccupazione all’Europa, ma non siamo contro l’Italia” - corradoformigli : La bocciatura della manovra da parte dell’Ue con intervista esclusiva a Pierre #Moscovici, liti e misteri sul condo… - TgLa7 : #Manovra: fonti Ue, Moscovici dara' oggi lettera a Tria -

(Di venerdì 19 ottobre 2018) Un’eventuale uscita dell’Italia dall’“nonalcun: iitaliani, nella loro grande maggioranza,attaccati l’, secondo i sondaggi, più del 60%”. Lo ha detto il commissariopeo per gli Affari economici, Pierre, in conferenza stampa alla Rappresentanza Ue a Roma. “Naturalmente gli italiani si pongono molto quesiti sull’– ha sottolineato– ma dobbiamo fare di tutto affinché questo patrimonio comune sia consolidato e rafforzato, perché so quanto la questione delle ineguaglianze siano sentite. Un’uscita dall’sarebbe contro gli interessi degli italiani, contro tutti”. L'articolo: “Un’Italianon, idella moneta unica” proviene da Il Fatto Quotidiano.