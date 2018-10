Manovra | la lettera della Ue Tria resiste dopo la bocciatura Corsa spread e paura

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : lettera dall'UE boccia la Manovra del Governo italiano (19 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : durissima lettera dell'Unione Europea al Governo italiano . Scontro nel Governo per l'ennesima... manina. La sorella di Cucchi attacca. (19 ottobre 2018) .(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Manovra - Conte : 'Lettera Ue non solo a noi - pronti a replicare' : Dal vertice del Consiglio europeo di Bruxelles il premier Giuseppe Conte ha commentato le reazioni alla Manovra di bilancio dell'italia: "Ci aspettiamo rilievi che arriveranno e ai quali replicheremo. ...

Manovra - ecco la lettera Ue all’Italia : «Deviazione senza precedenti». Moscovici : impossibile deficit al 2 - 4% Tria : spero nel dialogo. Spread a 327 : Moscovici potrebbe consegnarla già in giornata. La principale contestazione è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno. Il differenziale Btp-Bund si impenna di nuovo, Borsa in netto calo: -1,89%

La risposta di Di Maio alla lettera Ue sulla Manovra : Roma, 18 ott., askanews, - La lettera dell'Ue non sorprende il governo, 'ce l'aspettavamo', il governo è disposto a 'dialogare', ma 'non accettiamo ultimatum' e sarebbe bene che lettere analoghe ...

Cosa dice la lettera con cui la Commissione Europea critica la Manovra del governo : E "critica" è un eufemismo: si parla di «una violazione grave e manifesta», con deviazioni dagli obiettivi di bilancio che «non hanno precedenti nella storia» The post Cosa dice la lettera con cui la Commissione Europea critica la manovra del governo appeared first on Il Post.