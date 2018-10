Manovra | Giovani Confindustria | ' Rischiamo un futuro spazzatura'

RIFORMA PENSIONI CON QUOTA 100 NELLA Manovra/ I rischi per l’occupazione giovanile (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI con QUOTA 100 NELLA MANOVRA. La staffetta generazionale che il Governo ritiene possibile potrebbe invece non verificarsi, con danni per i giovani(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:14:00 GMT)

Manovra - Boeri contro Quota 100 : debito sale di 100 mld a danno dei giovani : Proprio in queste ore la controriforma previdenziale che dovrebbe dar luce nella Manovra 2019 a un graduale smantellamento della Fornero con l’introduzione di Quota 100, è bersaglio di attacchi su più fronti, non ultimo quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, preoccupato della tenuta dei conti e dell’eccessivo costo che avrebbe mandare in pensione gli italiani con anni di anticipo rispetto alla normale età prevista dal sistema ...

Manovra - Tajani : è da bocciare perché non aiuta giovani e imprese : "Una Manovra da bocciare". E' il giudizio del presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani sul Def. "La Commissione europea ha scritto quello che dicono tutti i ...

Manovra - Martina : zero per giovani - lavoro : 13.24 "Nella legge di Bilancio zero per lavoro, giovani, imprese, scuola. Stangata per le famiglie e condono per gli evasori. Tanti debiti in più. Una coppia con uno stipendio, un figlio e un mutuo avrà solo l'aumento della rata". Lo scrive su twitter Maurizio Martina, segretario del Partito democratico.

Manovra - il Pd scende in piazza contro il governo : “Loro ingiustizie caricate sulle spalle dei più giovani” : “contro i #ladrifuturo” il Partito Democratico sceglie la piazza organizzando una mobilitazione per domenica 30 settembre alle 14 a piazza del Popolo a Roma. Al centro della contestazione ci sarà la Manovra del governo che prevede il rapporto deficit/pil del prossimo anno fissato al 2,4% per rimanere su quel livello fino al 2021: i due leader di M5s e Lega, hanno dichiarato che grazie a questi 13,6 miliardi di risorse aggiuntive “a ...

Manovra - Mattarella : “La Costituzione richiede equilibrio di bilancio. Conti solidi indispensabili per il futuro dei giovani” : “Avere Conti pubblici solidi e in ordine è una condizione indispensabile di sicurezza sociale, soprattutto per i giovani e per il loro futuro“. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell’incontro con i partecipanti all’iniziativa “Viaggio in bicicletta intorno ai 70 anni della Costituzione Italiana”. Il presidente ha aggiunto: “La Costituzione italiana – la nostra ...

La Manovra del popolo è uno scippo politico ai giovani : Da giovane 34enne oggi non posso non guardare alla "manovra del popolo" come a uno dei più grandi "scippi politici" (non dico "omicidi" perché quel lessico lo lascio ai ministri) mai perpetrati a chi ha la mia età o anche meno. Perché abolisce una riforma delle pensioni che a me non è mai piaciuta, come non mi è mai piaciuto – quando ero ammalato - lo sciroppo, ma che ho sempre ritenuto giusta ed ...

Perché la “Manovra del popolo” verrà pagata soprattutto dai giovani : Reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, abolizione della riforma Fornero. Tre fra i capisaldi della «manovra del popolo» annunciati ieri dal vicepremier Luigi Di Maio rischiano di scaricarsi su un bersaglio comune: i giovani...

Martina (PD) : "Manovra scarica deficit sui giovani" : La maggioranza di governo esulta per la manovra, l’opposizione insorge. Durissimo il commento da parte di Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico che ospite questa mattina di "Circo Massimo" su Radio Capital ha dichiarato: "Io non capisco come un ministro che ha detto cose precise, oggi possa incassare quello che è stato annunciato senza dire nulla". Secondo l’ex ministro di centrosinistra, la cosiddetta “manovra del popolo” ...

Il Pd alza la voce sulla Manovra : "100 miliardi di deficit sulle spalle dei giovani. Domenica tutti in piazza" : "Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce". Parola del segretario Pd Maurizio Martina, che all'indomani dell'accordo sul Def non nasconde la preoccupazione del suo partito per lo sforamento del deficit al 2,4%."Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il Paese a rischio" dichiara il segretario a Circo Massimo su ...

Martina 'La Manovra scarica cento miliardi di deficit sui giovani - Pd domenica in piazza' : Duro anche il giudizio del segretario dem sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria: 'Io non capisco come un ministro che ha detto cose precise, oggi possa incassare quello che è stato annunciato ...

Manovra : Castelli rassicura su reddito cittadinanza e dice 'Macron ci copia'. Quota 100 nel mirino : e i giovani? : "Macron ora ci copia, possiamo fare una joint venture e creare le basi per un reddito a livello europeo". Così il viceministro dell'economia, la pentastellata Laura Castelli, parla del reddito di cittadinanza, Pomo della discordia tra il ministro Giovanni Tria e il M5S, stando alle ultime indiscrezioni. Castelli smorza i rumor ...